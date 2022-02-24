Карпенко встретится с главой Миссии наблюдателей от СНГ

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоится рабочая встреча председателя ЦИК Игоря Карпенко с руководителем Миссии наблюдателей от СНГ, заместителем председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Ильхомом Нематовым. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

Во время рабочей встречи председатель центральной комиссии проинформирует главу миссии о ходе проведения референдума и особенностях текущей кампании.

Отдельным вопросом встречи станет информирование руководителя миссии о принимаемых ЦИК и государственными органами мер, связанных с попытками внешних сил оказать давление на членов комиссий по референдуму, а также сорвать проведение республиканского референдума.-0-