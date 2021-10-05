Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 5 октября 2021
Минск Ясно +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:02 Житель Минской области задержан за оскорбление представителей власти в интернете Происшествия
18:38 Карпенко: выпускники вузов достойно представляют в своих странах традиции белорусской высшей школы Общество
18:32 На полях ООН привлекли внимание к нарушениям прав человека в странах Балтии и Украине Политика
18:18 Мингорисполком получил право продавать очередникам жилье с ограниченной прибылью госзастройщика Президент
18:15 Внесены изменения в порядок формирования цен на лекарства и медизделия Президент
18:09 Установлен порядок проектирования и реконструкции распределительных электросетей для жилых домов Президент
18:04 Следователи устанавливают очевидцев ДТП с погибшим пешеходом вблизи деревни Жуковка Минского района Происшествия
17:57 Цена газа в Европе обновила исторический рекорд, превысив $1455 за 1 тыс. куб.м В мире
17:54 Белорусские предприятия представлены на крупнейшей нефтехимической выставке Казахстана Экономика
17:52 В Минской области наградили лучших оперативников уголовного розыска Регионы
17:39 Чеботарь: сохраняется тренд на увеличение поставок белорусской продукции за рубеж Экономика
17:31 В Гомеле 2-летняя девочка надела форму для выпечки: спасатели пришли на помощь Происшествия
17:26 МВФ: потери мирового ВВП могут вырасти до $5,3 трлн из-за COVID В мире
17:14 Пьяный бесправник устроил ДТП под Гродно Происшествия
17:08 КГК взял на контроль проблему проезда большегрузов через деревни Логойского района Регионы
17:05 В Китае стартуют тестовые соревнования к зимним Олимпийским играм Спорт
17:02 Телефонные мошенники за сутки похитили у жителей Брестской области почти Br16 тыс. Происшествия
16:54 Центр методик дошкольного образования откроют в Могилевском госуниверситете Регионы
16:45 ФОТОФАКТ: Церемония закладки капсулы и открытие клуба интернациональной дружбы в Студенческой деревне Регионы
16:37 В акции "Чистый лес" примут участие более 7,4 тыс. жителей Могилевской области Регионы
16:33 ГПК: фото Погранстражи Польши подтверждают, что афганские беженцы находятся у польской линии границы Общество
16:24 Гомельский молодежный театр приедет с гастролями в Витебск Культура
16:19 Правоохранители изъяли у трех наркоторговцев из Витебска более 600 г наркотиков Происшествия
16:19 В Великобритании нашли останки древнего гигантского бегемота Калейдоскоп
16:19 Водитель-бесправник погиб в ДТП в Лунинецком районе Происшествия
16:06 Нагрудным знаком "100 лет БГУ" наградят 3 тыс. человек Общество
16:04 МАРТ предлагает обсудить порядок включения юрлиц в перечень производителей алкоголя в этноцентрах Общество
15:50 В Литве нехватка грузоперевозчиков может привести к дефициту товаров В мире
15:48 Движение на участке трассы Минск-Дзержинск временно ограничат 6 октября Общество
15:48 "Минскзеленстрой" до декабря высадит более 3 тыс. деревьев и 273 тыс. кустарников Регионы
Все новости
Все новости
Общество
05 октября 2021, 18:38

Карпенко: выпускники вузов достойно представляют в своих странах традиции белорусской высшей школы

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускники белорусских вузов достойно представляют в своих странах традиции отечественной высшей школы. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко на полях международного образовательного форума единствa иностранных выпускников белорусских (советских) вузов и стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Символично, что сегодня представители разных государств - бывшие студенты белорусских вузов - и руководство Министерства образования заложили капсулу в Студенческой деревне на месте установки композиции "Студенческое братство", символа единения студенческой молодежи. Композиция будет выполнена в виде цветка с пятью лепестками, изображающими пять континентов, а в центре соцветия Беларусь - страна, объединившая студентов.

"Международное сообщество выпускников наших университетов растет из года в год. Беларусь гордится тем, что воспитанные ею высококлассные специалисты достойно представляют в своих странах научные и образовательные традиции отечественной высшей школы и стремятся сохранять связь с Беларусью. Надеюсь, что в будущем композиция "Студенческое братство" станет реальным воплощением единства выпускников в Беларуси", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, любое государство делает ставку на молодежь, способную брать ответственность за будущее своей страны и делает все необходимое, чтобы создать для этого соответствующие условия. "Каждый из присутствующих здесь либо был в свое время студентом, либо является им сегодня и понимает, насколько важен этот период в жизни. Дружба, которая начинается со студенческой скамьи, длится на протяжении всей жизни, и этим отношениям не могут помешать ни границы, ни географическая удаленность", - отметил министр.

Международный образовательный форум единства иностранных выпускников белорусских (советских) вузов и стран СНГ проходит с 4 по 9 октября в Минске и Бресте и объединяет представителей 42 стран. Для его участников запланирован ряд мероприятий. В частности, пленарное заседание, тематические панельные дискуссии, фестиваль "Образование, наука и культура - без границ", торжественное открытие Клуба интернациональной дружбы иностранных студентов и выпускников, работа выставки национальных культур, декоративно-прикладного и современного искусства "Арт-центр", посещение учреждений образования и предприятий, исторических мест и знаковых культурных объектов Беларуси.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Карпенко образование
Новости рубрики Общество
Фото ГПК ГПК: фото Погранстражи Польши подтверждают, что афганские беженцы находятся у польской линии границы
Фото из архива Нагрудным знаком "100 лет БГУ" наградят 3 тыс. человек
Фото из архива МАРТ предлагает обсудить порядок включения юрлиц в перечень производителей алкоголя в этноцентрах
Фото из архива Движение на участке трассы Минск-Дзержинск временно ограничат 6 октября
Фото из архива Отраслевой профсоюз готовит первое ходатайство в Фонд защиты медработников в случаях профрисков
Александр Кузьминич и Сергей Заболоцкий Белорусские нефтяники добыли 140-миллионную тонну черного золота
Главное
Во время совещания У Лукашенко обсудили ход сельскохозяйственных работ. На какие проблемы обратил внимание Президент?
Лукашенко предостерег правительство от перебоев с поставкой сахара
В Беларуси осталось засеять менее 15% площадей озимых
Строите жилье? На какую сумму можно рассчитывать, имея среднюю зарплату по стране
Топ-новости
Мининформ: "Комсомольская правда в Беларуси" является белорусским СМИ
Лукашенко предложил закрепить яблоневые сады за университетами и школами
Внесены изменения в порядок формирования цен на лекарства и медизделия
На полях ООН привлекли внимание к нарушениям прав человека в странах Балтии и Украине
Мингорисполком получил право продавать очередникам жилье с ограниченной прибылью госзастройщика
Чеботарь: сохраняется тренд на увеличение поставок белорусской продукции за рубеж
ГПК: фото Погранстражи Польши подтверждают, что афганские беженцы находятся у польской линии границы
Сев озимых в Беларуси планируется завершить к 8 октября
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1978 пациентов с COVID-19, выписаны 1307
Борисевич: отношения Беларуси и Пакистана приобретают стратегический характер
Белорусские предприятия представлены на крупнейшей нефтехимической выставке Казахстана
Журналисты республиканских СМИ награждены грамотами за популяризацию деятельности БГУ
ЕАЭС намерен уйти от зависимости от импорта семян сельхозкультур
Расходы консолидированного бюджета на АПК в 2021 году составили более Br2 млрд
Отраслевой профсоюз готовит первое ходатайство в Фонд защиты медработников в случаях профрисков
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.