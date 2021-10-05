Карпенко: выпускники вузов достойно представляют в своих странах традиции белорусской высшей школы

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускники белорусских вузов достойно представляют в своих странах традиции отечественной высшей школы. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко на полях международного образовательного форума единствa иностранных выпускников белорусских (советских) вузов и стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Символично, что сегодня представители разных государств - бывшие студенты белорусских вузов - и руководство Министерства образования заложили капсулу в Студенческой деревне на месте установки композиции "Студенческое братство", символа единения студенческой молодежи. Композиция будет выполнена в виде цветка с пятью лепестками, изображающими пять континентов, а в центре соцветия Беларусь - страна, объединившая студентов.

"Международное сообщество выпускников наших университетов растет из года в год. Беларусь гордится тем, что воспитанные ею высококлассные специалисты достойно представляют в своих странах научные и образовательные традиции отечественной высшей школы и стремятся сохранять связь с Беларусью. Надеюсь, что в будущем композиция "Студенческое братство" станет реальным воплощением единства выпускников в Беларуси", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, любое государство делает ставку на молодежь, способную брать ответственность за будущее своей страны и делает все необходимое, чтобы создать для этого соответствующие условия. "Каждый из присутствующих здесь либо был в свое время студентом, либо является им сегодня и понимает, насколько важен этот период в жизни. Дружба, которая начинается со студенческой скамьи, длится на протяжении всей жизни, и этим отношениям не могут помешать ни границы, ни географическая удаленность", - отметил министр.

Международный образовательный форум единства иностранных выпускников белорусских (советских) вузов и стран СНГ проходит с 4 по 9 октября в Минске и Бресте и объединяет представителей 42 стран. Для его участников запланирован ряд мероприятий. В частности, пленарное заседание, тематические панельные дискуссии, фестиваль "Образование, наука и культура - без границ", торжественное открытие Клуба интернациональной дружбы иностранных студентов и выпускников, работа выставки национальных культур, декоративно-прикладного и современного искусства "Арт-центр", посещение учреждений образования и предприятий, исторических мест и знаковых культурных объектов Беларуси.-0-