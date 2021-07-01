Карпенко: за последние три месяца вузы Беларуси и России заключили 76 прямых договоров

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние три месяца между вузами Беларуси и России заключено 76 прямых договоров, заявил министр образования Игорь Карпенко во время пленарного заседания "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации" VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы можем признать, что мероприятия по формированию общего образовательного пространства Союзного государства реализуются достаточно успешно. Об этом свидетельствует уровень взаимодействия, сложившийся между профильными министерствами и учреждениями образования наших стран. Выполняется совместный план действий и более 1,5 тыс. прямых межуниверситетских договоров, причем 76 из них заключены за последние три месяца. Буквально на днях успешно завершил свою работу третий форум Ассоциации вузов России и Беларуси. В текущем году будет принята дорожная карта научного и образовательного сотрудничества университетов Беларуси и России на 5 лет", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, недавний визит белорусской делегации в Новосибирскую область продемонстрировал значительный потенциал межрегионального сотрудничества в сфере образования. Подписаны 11 прямых межвузовских соглашений, достигнуты договоренности о реализации совместных программ, сотрудничестве Национального детского технопарка и регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Альтаир" города Новосибирска.

"Мы сошлись с коллегами во мнении, что дальнейшее развитие общего образовательного пространства наших стран должно строиться на эффективном использовании современных технологий с опорой на потенциал национальных систем образования. Одним из таких направлений может стать выработка единых подходов к реализации концепции "Университет 3.0" с последующей ее трансформацией в "Университет 4.0". Это касается как совершенствования процесса подготовки кадров, так и развития инновационной инфраструктуры университетов, исследовательской деятельности и ее коммерциализации", - отметил министр.

Игорь Карпенко подчеркнул, что ярким примером интеграции образовательных пространств наших государств стал Белорусско-Российский университет, где в рамках проекта Союзного государства создана уникальная научно-образовательная среда. "Считаю целесообразным создать на базе университета международный ресурсный научно-образовательный центр, в рамках которого будут проводиться совместные междисциплинарные исследования в сфере материаловедения, робототехники, нанотехнологий, а также будет организовано повышение квалификации преподавателей и включенное обучение студентов и магистрантов, - рассказал он. - Предлагаю также провести на базе Белорусско-Российского университета студенческий форум вузов приграничных регионов".

Министр напомнил, что сегодня Беларусь и Россия развивают сеть центров компетенций на национальных уровнях, что позволяет быть постоянными участниками международных чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. "Но для дальнейшего укрепления потенциала профессионального образования считаю целесообразным организовать совместную работу по определению с обеих сторон центров компетенций в рамках развития сетевого обучения и выработать нормативно-правовые подходы с последующим выходом на образовательное пространство стран ЕАЭС, - дополнил он. - Делая ставку на молодежь как продолжательницу строительства Союзного государства, мы придаем важное значение расширению диалога между нашими молодыми учеными. Полагаем необходимым установить тесное взаимодействие между Советом молодых ученых при Министерстве образования Беларуси и Российским союзом молодых ученых, наладить межуниверситетские контакты советов молодых ученых. Готовы провести форум молодых ученых Союзного государства региональных вузов. Например, в Гродно - молодежной столице Беларуси в этом году. Считаем целесообразной проработку вопроса о формировании отдельной программы для стажировок, обмена опытом и проведения исследований молодыми учеными двух стран по аналогии с Erasmus+".

Важное направление белорусско-российского взаимодействия - сотрудничество в вопросах сохранения исторической памяти. Коллектив белорусских и российских ученых разработал учебное пособие "История Великой Отечественной войны. Очерки совместной истории". Игорь Карпенко полагает, что следующим шагом в реализации воспитательного потенциала событий Великой Отечественной войны может стать разработка мультимедийного комплекса, включающего пособие, хрестоматию, атлас, контурную карту, справочник, интерактивные задания для учащихся, аудио- и видеоматериалы. "Полагаю также важным наладить взаимодействие между постами №1 из городов-героев и городов воинской славы Беларуси и России. Такая договоренность с Новосибирском уже достигнута", - добавил он.

Форум регионов Беларуси и России на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России. Очередной форум проходит с 29 июня по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Темой стало научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации и период формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции двух государств.

На пленарном заседании перед участниками выступают руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации.-0-