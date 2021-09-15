Карпенко: значение Дня народного единства сложно переоценить

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Значение Дня народного единства сложно переоценить, заявил министр образования Игорь Карпенко во время круглого стола на тему "День народного единства как символ консолидации белорусского народа" в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.

"17 сентября - важная дата в нашей истории. И осмысление тех событий, формирование умения прослеживать связь истории и современности являются важнейшими задачами воспитания и образования молодежи. Поэтому значение нашего нового государственного праздника - Дня народного единства - сложно переоценить, - сказал Игорь Карпенко. - Министерство образования, как важный институт социализации личности, оперативно включилось в подготовку празднования Дня народного единства через все институты системы образования, которые должны способствовать формированию у наших учащихся, воспитанников чувства патриотизма, развитию мировоззренческих убеждений".

В частности, 17 сентября во всех учреждениях общего среднего образования для учеников всех классов пройдут уроки, посвященные Дню народного единства. "Они пройдут в различных формах - диалоговых площадок, круглых столов, конференций. Разработаны соответствующие методические рекомендации, обновлены учебные пособия. В 10-11 классах пройдут уроки, которые уже будут опираться на знания, полученные при изучении курса истории в предыдущих классах. Кураторские часы по данной тематике пройдут в высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях", - отметил министр.

Игорь Карпенко добавил: в Беларуси будет продолжен информационно-образовательный проект "Школа активного гражданина". Его ключевая идея в этом году - рассказать учащимся о важнейших достижениях суверенной Беларуси за годы независимости.

Участниками круглого стола стали члены Совета Республики, уполномоченный по делам религий и национальностей, представители управления культуры Мингорисполкома, Академии управления при Президенте, руководители центральных средств массовой информации, молодежь.

Работу круглого стола предварило открытие тематической выставки "17 сентября - День народного единства". Республиканский проект подготовлен Национальным историческим музеем и областными музеями. Экспозиции были представлены во время церемонии открытия посредством телемоста. Также состоялась презентация книги-альбома "17 верасня. Дзень народнага адзінства" лауреата премии "За духовное возрождение" Владимира Лиходедова.-0-