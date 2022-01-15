Карпов: вакцинация против COVID-19 хорошо себя зарекомендовала при дельта-штамме

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация против COVID-19 хорошо себя зарекомендовала как метод профилактики тяжелых форм заболевания при дельта-штамме коронавируса, который вызывает достаточно тяжелое течение болезни. Об этом заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов.

"Вакцинация хорошо показала себя как метод профилактики тяжелых форм заболевания при достаточно тяжелом дельта-вирусе. Этот штамм отличается большим количеством этой самой вирусной массы и достаточно тяжелым течением заболевания по сравнению с предыдущими формами", - сказал Игорь Карпов.

Главный внештатный инфекционист назвал большим достижением то, что удалось получить вакцины против COVID-19 быстро. "Хочу подчеркнуть, что принципиальные наработки в отношении вакцин были проведены значительно раньше. То есть оттолкнулись от наработок. Векторная вакцина, которой мы вакцинируемся, возникла достаточно быстро, первая в мире вакцина была разработана центром имени Гамалеи. Но вопрос заключается в том, что сам вектор был подготовлен значительно раньше", - подчеркнул он.

Игорь Карпов также отметил, что бустерная вакцинация действительно целесообразна, "чтобы поддержать иммунитет в нужной форме на случай возможных дальнейших контактов с коронавирусной инфекцией". "Это правильная дорога", - добавил он.

Главный внештатный инфекционист рассказал, что он, его супруга, а также более пожилые родственники тоже вакцинированы.-0-