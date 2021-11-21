Карпович: беды и страдания людей нельзя использовать в политических целях

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беды и страдания людей нельзя использовать в политических целях, заявила в эфире телеканала ОНТ заместитель председателя Конституционного суда Беларуси Наталья Карпович, сообщает БЕЛТА.

"Беды и страдания людей ни в коем случае не могут использоваться в политических целях. Ведь еще во Всеобщей декларации прав человека было закреплено, что первейшее право любого человека - это право на жизнь, на хлеб для себя и своих детей, на кров, крышу над головой. И это право принадлежит всем людям, независимо от того, гражданами какой страны они являются", - сказала Наталья Карпович.

По ее словам, ситуация на белорусско-польской границе в этом плане показательна. "Думаю, именно сейчас в этой ситуации ярко проявляется, кто говорит о правах человека, подразумевая, что это только права граждан своей страны, а кто реально старается сделать все, чтобы эти права в полной мере обеспечить", - констатировала зампред КС.-0-