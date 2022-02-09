Карпович: конституционное правосознание белорусов возрастает

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционное правосознание белорусов возрастает. Акцент на этом сделала заместитель председателя Конституционного суда Наталья Карпович в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Наталья Карпович подчеркнула: изменения и дополнения, которые представлены в Основной закон Беларуси, являются результатом совместной работы государства и граждан. В стране широко прошли диалоговые площадки. В них приняли участие многие жители страны, эксперты, специалисты. Были и научные дискуссии. По результатам этой работы было более 15 тыс. обращений.

"Конституционной комиссией с учетом этих предложений граждан был разработан проект изменений в Конституцию и представлен на рассмотрение главы государства, а затем был вынесен на всенародное обсуждение. И начался новый этап широкого обсуждения проекта изменений", - напомнила заместитель председателя. Так, только в Национальный центр правовой информации поступило более 9 тыс. предложений граждан. Они также были рассмотрены и внесены некоторые правки в конституционные положения.

"Главный принцип - соответствие предложений жизни, потребностям большинства граждан. Если предложение вносилось многими, то, безусловно, оно в первую очередь принималось во внимание", - пояснила Наталья Карпович.

Она рассказала, что в преддверии республиканского референдума члены Конституционной комиссии активно участвуют в обсуждении конституционных поправок. "Очень важно, чтобы каждый гражданин, который заинтересован в стабильном развитии государства в условиях глобализирующего мира, в условиях тех вызовов, которые имеются, который желает процветания и развития, проникся духом Конституции, уяснил для себя как можно полнее содержание конституционных норм", - уточнила она.

"Возрастает конституционное правосознание наших граждан. То есть их готовность активно и ответственно содействовать реализации положений Конституции - утверждению верховенства Конституции в общественной жизни", - отметила заместитель председателя.

Она обратила внимание и на тот аспект, что белорусы - фактически соавторы изменений, которые сегодня выносятся на референдум. "Проект Конституции содержит дополнительные контрольные механизмы для граждан, для того чтобы они в определенной мере осуществляли контроль, как исполняется Конституция, в том числе государством, его органами, должностными лицами", - уточнила заместитель председателя.

"Согласно всем международным стандартам, каждый народ имеет право свободно определить свою судьбу, закрепив свое решение в таком юридическом акте, как Конституция. То есть она юридически оформляет право народа свободно жить на своей земле с определенной формой государственного устройства и в том числе закрепляет основополагающие принципы и ценности конкретного народа. Важнейшим критерием легитимности этих конституционных преобразований как раз и является инклюзивность, широкое общественное обсуждение, участие практически всего народа в выработке изменений в Конституцию", - подчеркнула Наталья Карпович.-0-