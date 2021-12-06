Касперович: в Беларуси не планируют отказываться от заочной формы обучения

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не планируют отказываться от заочной формы обучения, заявил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я могу сказать, что заочная форма образования, являясь классической, традиционной будет продолжать функционировать. Потому что заочная форма - это не есть некое наследство прежних времен. Это та форма, которая, с моей точки зрения, должна быть востребована у взрослого, реализовавшего себя человека, который уже работает в определенной сфере и желает получить высшее образование", - сказал Сергей Касперович.

По его словам, заочная форма требует наибольшей самостоятельности и мотивированности к обучению. "Что такое заочная форма? 3-4 месяца человек работает сам в режиме только отдельных консультаций с преподавателями. А на сессию на три недели приезжает и должен сдать экзамены и зачеты. То есть она преимущественно самостоятельная. Она у нас сокращается в последние годы весьма существенно, но она будет. В определенной степени взамен ей придет дистанционная форма, которая, по сути, иная. Она даже больше похожа на дневную. Это просто дистанционный онлайн-формат - преподаватель и студент в разных местах. А вообще там каждодневная работа во взаимодействии с преподавателями только через расстояние, через ИКТ-технологии. И в новой редакции Кодекса об образовании, принятие которого мы ожидаем в ближайшее время, дистанционная форма выделена из заочной. У нас будут фактически три формы: очная, дистанционная и заочная", - дополнил начальник главного управления.-0-