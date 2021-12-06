Касперович: в образовательном процессе нужно стимулировать познавательную активность молодежи

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В образовательном процессе нужно стимулировать познавательную активность молодежи, заявил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кроме содержания образования, его объема и структуры, очень важно, как мы учим молодежь тем знаниям, навыкам, умениям, которые, с нашей точки зрения, должны быть у будущих специалистов. Нужно понимать, что сегодня молодежь другая, и каналы восприятия информации, способы ее получения при, казалось бы, неисчерпаемых объемах информации, которая есть в интернете, должны быть другими. Приоритет мы видим в современных смешанных методах обучения с использованием IT-технологий. Но самое главное, чтобы во время образовательного процесса инициировалась познавательная активность молодежи, мотивированность к получению знаний. А это - технологии, связанные с проектными методами, деловые игры", - сказал Сергей Касперович.

По его словам, традиционная очная лекционная система по многим направлениям уже не такая эффективная, как раньше. "Важно, чтобы новые технологии внедрялись. Для этого в учреждениях образования есть все возможности, связанные и с соответствующей мотивацией преподавателей, и с внедрением необходимого оборудования. К слову, если говорить об "Университете 3.0", то этот проект активно реализуется. Его основная задача не только развивать научные исследования и образовательную деятельность, но и формировать новое поколение молодежи, которое само может генерировать стартапы, создавать новые продукты, новые технологии и их коммерциализировать. Этот проект активно регулируют номинально более десятка университетов, а реально даже больше", - дополнил начальник главного управления.-0-