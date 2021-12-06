Касперович: профориентационную работу в школах надо проводить эффективно и современными методами

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профориентационную работу в школах надо проводить эффективно и современными методами, заявил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, важно, чтобы молодежь, выбрав ту или иную специальность, не разочаровалась в ней в процессе обучения. "Очень важно профориентационную работу проводить качественно, эффективно и современными методами. Мы понимаем, что традиционного посещения, как, например, колледжем или вузом школы, недостаточно. Необходимо использовать современные технологии профориентационной работы, визуализации. И, конечно же, без заказчика, без будущего работодателя хорошего результата не будет. Только вуз или колледж, который приходит в школу к потенциальному абитуриенту, вместе с заказчиком могут добиться успехов", - сказал Сергей Касперович.

Крайне важен момент не куда абитуриент поступает, а кем потом будет работать. "На стадии приема в учреждения высшего образования мы четко мониторим все эти процессы, результативность профориентационной работы, выполнение плановых цифр приема. Это действительно то, что потом, через 3, 4, 5 лет, мы будем наблюдать при выпуске из соответствующих учреждений профессионального образования", - отметил начальник главного управления.

Сергей Касперович акцентировал внимание и на корректировке содержания образования. "Существует определенный стереотип в обществе: дескать, запроектировав и открыв когда-то специальность и ведя подготовку 5-10 лет, может создаться ощущение, что ничего не меняется, что готовят одних и тех же кадров вчерашнего дня. Абсолютно неверный посыл и неверное восприятие реальности, потому что любая специальность иногда даже за год претерпевает много изменений. И даже набор предшествующего года и последующего на одну специальность может столкнуться с совершенно разным содержанием образования. Для этого не обязательно менять учебный план или образовательный стандарт, достаточно вносить изменения в содержание отдельных учебных дисциплин. Все это будет проецироваться на то, что мы будем готовить уже другого специалиста, который соответствует будущим потребностям экономики. Об этих потребностях нам говорит заказчик кадров, который должен четко формулировать требования, которые он хочет предъявить будущему работнику", - дополнил он.-0-

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