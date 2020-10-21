Катар заинтересован в подготовке своих специалистов на базе Университета гражданской защиты МЧС

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Катар заинтересован в подготовке своих специалистов из аварийно-спасательного ведомства на базе Университета гражданской защиты МЧС, заявил сегодня на встрече с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Андреем Юржицом временный поверенный в делах государства Катар в Беларуси Мешааль Аль-Аттыйя. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

"В свою очередь белорусская сторона выразила готовность к сотрудничеству по линии Международной консультативной группы ООН по поиску и спасению (ИНСАРАГ), а также дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Катара о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, - рассказал Андрей Садовский. - Стоит отметить, что обсуждаемые вопросы были направлены на дальнейшее укрепление позитивного диалога двустороннего сотрудничества, а также развитие дальнейших доверительных взаимоотношений между аварийно-спасательными ведомствами стран".

Делегация из Катара познакомилась с белорусским опытом подготовки специалистов для зарубежных спасательных ведомств, посетив Университет гражданской защиты МЧС и его филиал "Институт переподготовки и повышения квалификации", находящийся в Борисовском районе.

Сотрудничество университета МЧС с Катаром ведется еще с 2011 года. За этот период прошли подготовку на базе филиала УГЗ под Борисовом 49 специалистов из этой страны.-0-