Католики отмечают Рождество Христово

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня отмечают один из важнейших христианских праздников - Рождество Христово. Он посвящен рождению Девой Марией Сына Божьего Иисуса Христа.

Согласно Евангелию Иисус Христос родился в Вифлееме. Когда император Август постановил провести перепись населения Римской империи, Мария и Иосиф отправились в город, чтобы внести свои имена в список. Однако свободных мест в гостиницах Вифлеема не нашлось, и им пришлось ночевать в пещере, которая использовалась в качестве хлева для скота. В этой пещере и суждено было родиться Иисусу. Ангел принес весть о рождении Спасителя пастухам, сторожившим стадо, и они пришли поклониться младенцу. В Евангелии говорится, что в эту ночь на небе зажглась Вифлеемская звезда, которая и привела к Марии и Иосифу волхвов. Они тоже пришли поклониться Иисусу и принесли ему дары: золото, ладан и смирну.

Во время рождественского богослужения в Костеле Воздвижения Святого Креста в Бресте

Празднованию Рождества Христова у католиков предшествует период Адвента, который начинается в четвертое воскресенье до Рождества. Адвент рассматривается как время усиленного покаяния: верующие стараются проявлять милосердие, участвуют в предрождественских богослужениях и готовятся к исповеди, чтобы с чистой душой принять причастие на Рождество.

Храмы в этот период украшают венками, в которых крепятся по четыре свечи. В первое воскресенье зажигается одна свеча, во второе - две и так далее, то есть с каждой неделей становится все светлей.

Характерным элементом праздника также является обычай украшать дом. Рядом с наряженной елью устраивается рождественский вертеп: фигурки Девы Марии и святого Иосифа рядом с лежащим в яслях младенцем Иисусом, вокруг которых помещают фигурки животных.

Празднование Рождества в Кафедральном костеле Святого Франциска Ксаверия в Гродно

Накануне Рождества, вечером 24 декабря, семьи собираются вместе на праздничный ужин, зажигаются свечи, и отец семейства произносит благодарственную молитву. После верующие всей семьей идут в костел.

Празднование Рождества продолжается восемь дней, с 25 декабря по 1 января, которые образуют Октаву Рождества. Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до праздника Крещения.-0-

Фото Вадима Якубёнка, Леонида Щеглова