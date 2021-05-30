Католики сегодня празднуют День Святой Троицы

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня отмечают День Святой Троицы.

В Католической церкви День Святой Троицы отмечается в следующее воскресенье за Пятидесятницей (в 57-й день после Пасхи). Праздник посвящен прославлению Святой Троицы - Бога Отца, Сына и Святого Духа, литургические чтения и проповеди этого дня раскрывают христианское учение о троичности Бога.

В римском литургическом календаре праздники сошествия Святого Духа и день Святой Троицы имеют статус "торжества". Традиционные цвета облачения священников в День Святой Троицы, как и в другие великие праздники, - белые.

С давних времен на Троицу принято украшать храмы и дома свежими цветами, травами, ветками деревьев и приносить в храм на освящение букеты из трав и цветов, а после службы относят их домой и хранят в течение года как хорошее средство от болезней. Раньше в середину такого букета ставили свечу, которая должна была гореть в течение всей службы. Травы потом использовались как оберег от разных болезней, а свечу вкладывали в руки умирающему.-0-