Каждое обращение граждан требует детальной и справедливой оценки - Лискович

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович провел сегодня личный прием граждан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Тематика обращений затрагивала вопросы ЖКХ, системы образования и культуры. Так, житель Минска предложил открыть в каждом областном центре страны музыкальный театр. Мужчина уверен, что такие проекты востребованы в регионах: "Это приобщение людей к культуре, искусству, дело нужное. Прошу вас поддержать эту инициативу".

Виктор Лискович посчитал предложение интересным, но требующим комплексной проработки. "Мы изучим общественное мнение, проведем опросы через областные газеты, запросим информацию в Министерстве культуры. Если действительно есть такая необходимость, будем выходить с инициативой в правительство", - сказал сенатор. Он дал поручение организовать круглый стол, на котором будут рассмотрены проблемы и перспективы развития сферы культуры и искусства в регионах.

Еще один минчанин недоволен качеством оказания жилищно-коммунальных услуг. По его словам, в единую диспетчерскую службу на номер 115 приходится долго дозваниваться. Виктор Лискович набрал этот номер во время приема, оператор снял трубку после второго гудка. В диспетчерской службе проинформировали, что все заявки минчанина находятся в работе. Кроме того, мужчина пожаловался на недостаточный уход городских служб за высаженными деревьями и кустарниками: "Садят в городе очень много, а вот поливают не всегда".

Поступила председателю комиссии и жалоба на одну из минских гимназий. Он пообещал внимательно изучить ситуацию.

По словам сенатора, практика личных приемов граждан показывает, что многие вопросы можно решить на местном уровне. "Каждое из обращений требует детальной и справедливой оценки, и местные органы власти должны отвечать за некачественное их рассмотрение", - считает он.

Виктор Лискович поделился опытом работы с обращениями в то время, когда он был главврачом Гродненского областного клинического перинатального центра. "На уровне первичного звена как минимум заместитель главного врача снимал вопросы. Люди обращались и ко мне. Кроме того, в центре были вывешены специальные контейнеры для анонимных жалоб и замечаний. "В итоге вопросы решались оперативно, все были в этом заинтересованы. Как результат: за 9 лет не было ни одного обращения в вышестоящие органы ни от пациентов, ни от сотрудников центра", - рассказал он.

Сенатор выделил и такую важную форму работы с обращениями, как встречи в коллективах. "Это возможность выслушать людей, услышать о проблемах, по возможности дать разъяснения, часть вопросов снять сразу, остальное взять на контроль, - отметил он. - И если пройтись по производству, ознакомиться с социальным пакетом, прочувствовать настроение людей, отношение будет совсем иное".-0-