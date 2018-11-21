Каждый белорус в преддверии чемпионата Европы сможет приобщиться к фигурному катанию

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз конькобежцев совместно с партнером, производителем питьевой воды "Святой источник", проводят акцию по популяризации фигурного катания "Айс-челлендж". Об этом сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА исполнительный директор ИООО "Аидиес Боржоми Бел" Денис Крупец.

Организаторы призывают белорусов бросить себе вызов и встать на коньки, приобрести полезные привычки и измениться к лучшему. Подать пример всей стране решили известные медийные персоны - певцы, телеведущие, модели, блогеры. Участники звездной команды тренируются под руководством профессиональных спортсменов и белорусских фигуристов. Главная цель - научиться кататься на коньках и делать несложные элементы фигурного катания.

Команда "Айс-челлендж" занимается два-три раза в неделю, а весь курс обучения рассчитан на 21 день - именно столько времени нужно, чтобы привить новую полезную привычку. У каждой тренировки своя тематика и формат. Каждый раз с участниками проекта занимаются новые тренеры и фигуристы.

"Совсем скоро бросить вызов знаменитостям сможет каждый желающий: мы выйдем за рамки катка "Минск-Арены" и дадим возможность всем белорусам стать на шаг ближе к фигурному катанию, - рассказал Денис Крупец. - Уверен, занятия на льду повысят и интерес к чемпионату Европы по фигурному катанию, который в январе примет Минск".

Он также отметил, что компания уделяет много внимания развитию и поддержке спорта в СНГ за счет собственных организационных ресурсов.

111-й чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках пройдет с 21 по 27 января 2019 года в Минске. Спортсмены разыграют медали в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и спортивных танцах на льду. Белорусские зрители смогут увидеть сильнейших фигуристов континента, включая мировых лидеров.-0-

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