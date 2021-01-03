Каждый человек должен заботиться о согласии и мире в обществе - митрополит Вениамин

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый человек должен заботиться о согласии и мире в обществе. Такое мнение в интервью программе "Контуры" в эфире телеканала ОНТ высказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Не только церковь, а каждый человек должны заботиться о том, чтобы было согласие и мир в нашем обществе. Анализ прошедшего года и исправление ошибок, покаяние, исправление неправильных действий, заглаживание их добрыми делами - это основной вклад. Кроме того, осторожность в делах и поступках, все должно быть взвешенным, делаться с любовью, чтобы не было нового развития противостояния", - считает митрополит Вениамин.

Что касается изменений в Конституцию, Патриарший экзарх всея Беларуси рассказал, что БПЦ в этом плане больше волнуют вопросы социальной сферы.

"Это касается закрепления в Конституции понятия о браке с учетом традиций христианских и белорусского народа, а также определенных социальных вопросов. Они касаются возможности воспитания подрастающего поколения именно на традициях белорусского народа, патриотическое воспитание, как лучше сделать, чтобы молодые люди получали не только прекрасное образование, но вместе с тем была и духовная составляющая в формировании молодого человека. Об этом должны позаботиться государство, и мы по церковной линии предлагаем, как это можно сделать", - рассказал он.

Митрополит Вениамин также сообщил, что БПЦ уже внесла свои предложения. "Если они будут поддержаны, то они найдут отражение в соответствующем пункте, который будет разрешать и даже рекомендовать проведение курсов, которые поспособствуют именно духовному развитию личности на традициях белорусского народа", - отметил Патриарший экзарх всея Беларуси.-0-