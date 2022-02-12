Каждый должен знать свою историю. Иванец о введении экзамена по истории Беларуси для девятиклассников

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый гражданин нашей страны должен знать свою историю, заявил министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Согласно новому кодексу об образовании, с 2023 года девятиклассники будут сдавать четыре экзамена. К традиционным испытаниям: диктанту по белорусскому и русскому языкам и контрольной по математике добавляется экзамен по истории Беларуси.

"Я глубоко уверен в том, что каждый гражданин нашей страны должен знать свою историю не только в 9 или в 11 классе, но и на протяжении всей жизни. Потому что тот народ, который не знает своей истории, не имеет будущего, - сказал Андрей Иванец.- Мое мнение, что это не дополнительная нагрузка, а, наоборот, возможность для наших молодых граждан, молодых учащихся еще глубже познакомиться с историей нашей страны. Для того, чтобы выходя уже во взрослую жизнь, они имели мировоззренческую картину, основанную на наших национальных и исторических ценностях".-0-