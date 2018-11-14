Каждый седьмой молодой человек в Беларуси является студентом

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди белорусской молодежи каждый седьмой является студентом. Такая информация приведена в статистическом обзоре к Международному дню студентов (17 ноября) на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

"В 2017/2018 учебном году среди стран СНГ по количеству студентов в расчете на 10 тыс. человек Беларусь имела самый высокий показатель - 315 человек", - сказано в обзоре. Немного отстает Украина (314 студентов на 10 тыс. населения), затем идет Армения (305), Россия (289), Казахстан (273) и др.

Что примечательно, в прошедшем учебном году в белорусских вузах обучались 15 тыс. граждан иностранных государств (5% от общего числа студентов), из них студенты из стран СНГ составляли 69%.

В целом, в 2017/2018 учебном году высшее образование в 51 учреждении получали 284 тыс. студентов (стипендию на дневной форме получали 84 тыс.), при этом девять из десяти молодых людей обучались в государственных вузах. Крупнейшими из них являются Белорусский государственный университет (23,9 тыс. студентов), Белорусский национальный технический университет (23,2 тыс.), Белорусский государственный экономический университет (15,9 тыс.), Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (12,4 тыс.), Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (11,9 тыс.).

В студенческой среде на 100 парней приходится 119 девушек.

Подготовка специалистов с высшим образованием в Беларуси осуществляется по 15 профилям образования, включающим более 400 специальностей и направлений специальностей.

Ежегодно все больше студентов решаются продолжить обучение в магистратуре. За последние 10 лет численность магистрантов увеличилась в 3,7 раза и составила в 2017/2018 учебном году 15 тыс. человек.-0-