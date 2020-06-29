Каждый третий студент БГУ включен в республиканскую базу данных одаренных учащихся - Король

29 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Каждый третий студент БГУ включен в республиканскую базу данных одаренных учащихся. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА ректор вуза доктор педагогических наук, профессор Андрей Король, который сегодня участвовал во встрече Президента Беларуси с педагогическим активом страны.

"Белорусский государственный университет ежегодно подтверждает звание флагмана национальной высшей школы. Доказательством этого является признание университета в республиканском и международном образовательном контексте, - отметил ректор. - БГУ практически стоит на пороге вхождения в 1% лучших университетов мира". Он пояснил, что такие цифры объясняются кропотливой работой всего коллектива вуза и активной, системной президентской и государственной поддержкой университета.

Андрей Король подчеркнул, что в БГУ для студентов создаются комфортные условия для самореализации. "Как результат: сегодня в университете каждый 3-й студент включен в республиканскую базу данных одаренных учащихся, каждая 5-я кандидатская и 6-я докторская защищаются. Каждый 7-й студент БГУ - это иностранный студент, а на данный момент их в университете обучается рекордное количество: 3700 студентов и 107 магистрантов и аспирантов. Это закономерно, так как белорусское образование ценится в мире. Только за последние два года в БГУ открыто 18 новых магистерских программ на английском языке, создано два совместных института с китайским Даляньским политехническим университетом - один на их базе, второй в БГУ. Реализуются также совместные образовательные программы с Германией, Россией", - продолжил он.

Наряду с классическим подходом в обучении в БГУ применяются инновационные подходы к содержанию, технологиям образования, которые основаны не на усвоении правильной и готовой информации, а на возможности создать свой образовательный продукт. Они ориентируются не на получение готового знания, по сути, информации, а на собственные, личностные открытия обучающегося, во время которого он познает не только окружающий мир, но и себя самого, узнает свой потенциал.

"Надо учить сегодня не столько знанию, сколько видеть свое незнание, не столько учить тому, что написано в строках, сколько тому, что написано между строк; учить не правильным ответам, а задавать вопросы; учить открывать самого себя", - подчеркнул Андрей Король.-0-