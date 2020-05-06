Каждый уголок страны внес свой вклад в Великую Победу - Орда

6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Председатель ФПБ Михаил Орда Вместе с профсоюзным активом Гродненской области и Дятловского района возложил цветы к обелиску Славы на своей малой родине в Дятлово, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашей стране нет такой семьи, которой бы ни коснулись события тех страшных дней. Погиб каждый третий белорус. Наш долг помнить об этом. В каждом районе, каждом городке и деревушке нашей страны есть обелиски, памятники, братские могилы. Только на моей малой родине их 96. Может, они и не самые масштабные, но очень значимые. Они напоминают, что каждый уголок нашей страны внес свой вклад в Великую Победу", - отметил Михаил Орда.

Обелиск Славы установлен в 1967 году в честь военнослужащих, отдавших жизни при обороне Дятлово в 1941-м и освобождении города в июле 1944-го. Расположенные рядом мемориальные плиты увековечивают память земляков, погибших на фронтах и в партизанской борьбе, расстрелянных в период военного лихолетья мирных жителей, а также четырех деревень, уничтоженных вместе с жителями. Война унесла жизни более чем 10 тыс. мирных жителей района, среди которых были и старики, и маленькие дети. Не вернулись домой с фронта более 1,4 тыс. дятловчан.

Ежегодно у обелиска Славы профсоюзы занимаются благоустройством и озеленением территории, обновляют мемориал. Во время республиканского субботника в этом году профсоюзные активисты района трудились на территории комплекса. В этом году у мемориала планируется установить стенд с информацией о ходе боевых действий на территории Дятловского района. Это станет подарком району ко Дню Независимости.

В работе по сохранению исторической памяти участвуют профсоюзные организации всех уровней. Всего в Беларуси под их шефством находятся более 4 тыс. воинских захоронений, братских могил, памятников и мемориалов.-0-

Фото Леонида Щеглова