КГК назвал проблемы, замедляющие сев озимых

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля в сентябре провел мониторинг сева озимых культур в сельскохозяйственных организациях и выявил ряд проблем, негативно влияющих на темпы и качество осенней посевной кампании. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Так, по данным на 24 сентября, в хозяйствах республики имелось только 273,5 тыс. т минеральных удобрений в переводе в действующее вещество (это 79% от потребности под озимый сев), в том числе азотных - 38 тыс. т (87%), фосфорных - 41 тыс. т (42%), калийных - 194,4 тыс. т (95%). Низкая обеспеченность минеральными удобрениями была в хозяйствах Гомельской (58%), Витебской (64%) и Минской (68%) областей.

Не хватает минеральных удобрений в отдельных районах и сельхозорганизациях. Например, на 13 сентября не было фосфорных удобрений во всех хозяйствах Климовичского, Мстиславского и Хотимского районов, на 16 сентября - в хозяйствах Октябрьского района. Недостаток удобрений обнаружили в большинстве организаций Круглянского (семи из восьми хозяйств), Глусского (пяти из шести), Кличевского (восьми из 10), Лепельского и Ушачского (четырех из семи) районов. В хозяйствах Житковичского, Светлогорского и Петриковского районов имелось соответственно 5%, 9% и 10% от потребности в фосфорных удобрениях.

Из-за недостатка минеральных удобрений в некоторых сельхозорганизациях сев озимых культур проводится без их внесения либо с нарушением расчетных доз, что отрицательно повлияет на формирование урожая будущего года. В частности, без внесения азотных и фосфорных удобрений в ОАО "Совхоз Киселевичи" Бобруйского района посеяны озимая сурепица на 230 га (это 100% посеянной площади на 12 сентября), озимая тритикале - на 80 га (14%). В ОАО "Агро-Селище" Ушачского района без внесения фосфорных удобрений были посеяны озимые крестоцветные культуры на 210 га (78% плана), озимая тритикале - на 105 га (15%).

Кроме того, в некоторых хозяйствах отмечена низкая готовность энергонасыщенных тракторов, комбинированных посевных агрегатов. Это отрицательно сказывается на своевременности подготовки почвы и сроках сева озимых культур. Так, в ОАО "Столбунский" Ветковского района на 11 сентября из-за низкой готовности энергонасыщенных тракторов (в исправном состоянии были только три из семи) и почвообрабатывающих посевных агрегатов (один из трех) озимые зерновые посеяли лишь на 15 га (0,6% от задания). Причем один трактор простаивает по причине неисправности с июня этого года, а два - уже более двух лет. В КСУП "Ворняны" Островецкого района на 11 сентября из семи энергонасыщенных тракторов в исправном состоянии были только четыре. Как следствие, под сев озимых зерновых было подготовлено 614 га (25% от задания), посеяно только 224 га (9% от запланированного).

Во время мониторинга в некоторых сельхозорганизациях установлены факты сева озимых культур на некачественно подготовленных участках с помощью неотрегулированных посевных агрегатов. Так, в ОАО "Ладосно" Лепельского района 11 сентября сев озимой пшеницы был проведен по некачественно подготовленной почве, из-за чего около 5% высеянных семян не были заделаны в почву. Аналогичные факты установлены в КСУП "Племзавод Кореличи" Кореличского района, в КСУП "Ворняны" и РУП "Островецкий совхоз "Подольский" Островецкого района, ОАО "Краснопольский" Краснопольского района.

В КГК констатировали: темпы сева озимых зерновых в текущем году ниже, чем в прошлом. Это не позволит в ряде регионов завершить его в оптимальные сроки. По информации Минсельхозпрода, на 24 сентября в сельхозорганизациях республики озимыми зерновыми культурами засеяно 64,5% планируемых площадей (в 2018 году на эту дату было 73,5%), в том числе в Брестской области - 67% (69%), Витебской - 61% (87%), Гомельской - 49% (48%), Гродненской - 65% (69,5%), Минской - 68% (84%), Могилевской - 77,5% (81%).-0-