КГК: обращений по поводу новых условий оплаты труда бюджетникам становится меньше

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля получает небольшое число обращений по поводу новых условий оплаты труда в бюджетных организациях, причем чаще всего люди нуждаются в разъяснениях. Подтвержденных фактов снижения зарплаты - единицы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника главного управления - начальник управления контроля за работой отраслей социальной сферы КГК Виктор Бурло по итогам тематической прямой телефонной линии в контрольном ведомстве.

В целом, по словам Виктора Бурло, количество обращений по поводу новых условий выплаты зарплат бюджетникам снижается. "Сегодня поступило всего 8 звонков, что значительно меньше, чем на предыдущую прямую линию, которая прошла в Комитете госконтроля 25 февраля. Основные вопросы, которые задавали работники бюджетных организаций, связаны со снижением заработной платы в январе и феврале. Были обращения на тему учета стажа работы и стимулирующих выплат", - рассказал начальник управления.

Каждый второй обратившийся на прямую телефонную линию получил ответы на свои вопросы. Дополнительные разъяснения были даны представителями министерств образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, спорта и туризма, которые приняли участие в мероприятии.

Так, работнику детской школы искусств Брестской области объяснили, почему ее зарплата в феврале стала примерно на Br40 меньше, чем в январе: не было надбавки стимулирующего характера (преподаватель в этом месяце не проводила дополнительных мероприятий). Представитель Минтруда и соцзащиты пояснил главному бухгалтеру редакции районной газеты Могилевской области, как учитывать стаж работникам в новых условиях оплаты труда.

По остальным вопросам работники Комитета госконтроля изучат ситуацию на местах. "После этого каждому гражданину дадим ответ", - отметил Виктор Бурло.

Например, в КГК обратилась пенсионерка из Солигорского района, чья дочь работает на полторы ставки воспитателем в яслях-саду. В декабре минувшего года она получила Br791 (не считая материальной помощи), в январе ее зарплата составила Br759 (в этом месяце было два дня нетрудоспособности), а в феврале - Br707. Помощнику воспитателя детского сада в Дзержинске в феврале заплатили на Br25 меньше, чем в январе.

"Приходится констатировать, что работники бюджетных организаций еще не совсем разобрались с новой системой оплаты труда, поэтому нужно продолжить разъяснительную работу, - прокомментировал представитель КГК. - На предыдущую прямую линию поступило более 30 обращений. По четырем из них были даны поручения работникам Комитета госконтроля разобраться в вопросах начисления заработной платы в конкретных организациях. Впоследствии подтвердились два факта незначительного снижения зарплаты. Ситуация исправлена, работникам произведена доплата. Основная причина, по которой было допущено снижение, - недоработки бухгалтерских служб".

Прямые линии также организованы с марта в областных комитетах госконтроля, некоторые из них работают на постоянной основе. "Звонков поступает мало. Например, в Минской области с 11 по 20 марта было всего три звонка, в Витебске - два", - добавил Виктор Бурло.-0-