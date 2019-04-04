КГК отмечает увеличение складских остатков древесины в организациях Минлесхоза

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля отмечает увеличение запасов заготовленного древесного сырья в организациях Минлесхоза, причем часть продукции постепенно теряет свои потребительские качества, сообщили БЕЛТА в КГК.

Проведенный анализ показал, что на начало этого года складские остатки увеличились почти на 240 тыс. куб.м в сравнении с показателем годичной давности, составив 2 579 тыс. куб.м (в том числе 992 тыс. куб.м деловой древесины). Причем за первые два месяца 2019 года ситуация усугубилась: запасы готовой лесопродукции выросли на 54 тыс. куб.м в январе и 193 тыс. куб.м в феврале.

Затягивание реализации и переработки приводит к порче лесоматериалов. Наступление тепла лишь ускорит эти процессы.

Больше всего древесины скопилось в Пружанском и Телеханском лесхозах Брестского ГПЛХО, Бегомльском и Толочинском - Витебского, Милошевичском и Хойникском - Гомельского, Щучинском и Дятловском - Гродненского, Стародорожском опытном и Любанском - Минского, Глусском и Быховском лесхозах Могилевского ГПЛХО.

На предложения КГК, данные еще в июле 2018 года, минимизировать рубки в здоровых хвойных насаждениях (заменив их вырубкой поврежденных насекомыми древостоев) и заготавливать древесину под заказ конкретных потребителей со стороны организаций действий не последовало.

В марте 2019 года Комитет госконтроля предложил правительству совместно с Министерством экономики, концерном "Беллесбумпром", правлением ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и облисполкомами принять незамедлительные меры по переработке древесного сырья и недопущению роста запасов древесины в последующем.

Совместно с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте КГК в прошлом месяце провел выборочное обследование лесов. Выявлено 42 факта, когда заготовленная древесина не была вывезена из леса, в результате чего потеряла свою техническую годность и оказалась поражена вредителями и болезнями. Общий объем такой древесины составил 6,2 тыс. куб.м. Особо крупные потери ценного сырья отмечены в Полесском, Старобинском, Клецком, Житковичском, Комаринском лесхозах.

По каждому факту порчи руководству Минлесхоза поручено разобраться и принять меры по привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности, взысканию с них стоимости утраченной древесины.-0-