КГК проведет 27 мая горячую линию на тему работы лизинговых организаций, ломбардов

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля 27 мая проведет горячую линию на тему взаимоотношений граждан с лизинговыми организациями, ломбардами, финансовыми и кредитными брокерами, иными финансовыми посредниками.
Минчане и жители регионов могут сообщить информацию о недобросовестной деятельности лизинговых, микрофинансовых организаций (ломбардов), финансовых и кредитных брокеров, прочих финансовых посредников, фактах нарушения ими законодательства, прав и законных интересов граждан.
В то же время представители указанных финансовых организаций также могут высказать свое мнение о проблемных вопросах в их деятельности и внести предложения по совершенствованию законодательства.
Обратиться на горячую линию можно с 10.00 до 12.00 по тел. 8 (017) 328-69-40.-0-