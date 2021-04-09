КГК проведет горячие линии о состоянии детских садов во всех областях и Минске

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля с 12 по 19 апреля проведет во всех областях Беларуси и Минске горячие линии на тему "Проблемы и недостатки при содержании объектов дошкольного образования", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Жители республики могут сообщить (в том числе анонимно) информацию о ненадлежащем состоянии зданий и сооружений, систем тепло-, газо- и электроснабжения, вентилирования, водоснабжения и канализации, технических средств противопожарной защиты, а также мебели и оборудования. Комитет госконтроля предлагает и работникам детских садов высказать свое мнение о проблемах в обеспечении безопасного пребывания детей в дошкольных учреждениях образования.

В Брестской области горячая линия пройдет 14 апреля с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам 8(0162) 21-19-05 и 21-25-08.

В Витебской области - 14-16 апреля с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефонам 8(0212) 37-61-70 и 37-61-94.

В Гомельской области - 12-16 апреля с 9.00 до 13.00 по телефонам 8(0232) 23-83-85 и 23-83-86.

В Гродненской области - 14 апреля с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам 8(0152) 79-88-40 и 79-88-24.

В Минской области - 16 апреля с 10.00 до 13.00 по тел. 8(017) 351-05-90.

В Могилевской области - 12-13 апреля с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 8(0222) 62-47-73.

Жители Минска и регионов республики могут обратиться на горячую линию КГК, которая состоится 19 апреля с 14.00 до 16.00, по телефону 8(017) 328-69-40.

Желающим предоставить фото и видеоматериалы предлагается направить их по электронной почте (адреса размещены на сайте КГК).

Вся поступившая информация будет проанализирована при изучении состояния объектов учреждений дошкольного образования совместно с иными заинтересованными.-0-