КГК проведет сегодня горячую линию по качеству услуг "Белтелекома"

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячая линия на тему качества услуг РУП "Белтелеком" и его филиалов пройдет сегодня в Комитете государственного контроля, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Звонки принимаются с 14.00 до 16.00 по телефону 8(017) 328-69-40.

Жители Минска и регионов республики могут сообщить (в том числе анонимно) не только о качестве услуг населению и субъектам хозяйствования, но и о своевременности реагирования на обращения, а также высказать критические замечания и конструктивные предложения для улучшения работы. Комитет госконтроля предлагает сотрудникам "Белтелекома" и его структурных подразделений также высказать мнение о недостатках в деятельности организаций и мерах для ее совершенствования.

Областные комитеты государственного контроля уже провели аналогичные горячие линии: в Могилевской, Гродненской и Минской областях они состоялись 13 апреля, в Витебской - 14 апреля, в Гомельской и Брестской - 15 апреля.

Госконтролеры проанализируют всю поступившую информацию при выборочной проверке деятельности "Белтелекома" и его филиалов (проводится с марта).-0-