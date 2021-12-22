КГК рассмотрел новые сообщения на онлайн-панель о ценах на лекарства

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитетом государственного контроля рассмотрены сообщения, поступившие в октябре-ноябре на онлайн-панель по вопросам обоснованности цен на лекарства в аптечной сети, сообщили БЕЛТА в КГК.

Ранее ведомство сообщало об итогах рассмотрения 13 сообщений по данной тематике, которые поступили с мая по сентябрь. "За октябрь-ноябрь нынешнего года через онлайн-панель получено 4 сообщения. Каждое из них рассмотрено специалистами ведомства", - отметили в КГК.

Так, в одном из сообщений было указано на существенную разницу в цене на препарат Колхикум-дисперт (таблетки 0,5 мг №20) в аптеках разных городов.

Препарат реализовывался в Солигорске и агрогородке Сеница по цене Br37,5 из партии, закупленной еще в 2020 году. Изучение ситуации показало, что оптовая цена препарата на то время составляла Br29,53 (сложилась исходя из цены поставки - 9,1 евро), а с учетом надбавок в аптеках он продавался по цене Br37,5. Нарушений при ценообразовании не выявлено.

В 2021 году по результатам проведенного конкурса организациями системы "Фармация" заключены контракты на поставку этого лекарства по более низкой цене (4,4 евро за упаковку).

Таким образом, в ноябре 2021 года расчетная отпускная цена на препарат Колхикум-дисперт составила Br13,05. И с учетом торговых набавок и 10% НДС в аптеках он реализуется по цене Br19,94 и Br20,12.

В КГК напомнили, что сообщить о завышении цен на лекарства можно анонимно, заполнив специальную форму, которую можно найти на сайте ведомства.-0-