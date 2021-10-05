КГК собирает предложения для проведения контрольных мероприятий в 2022 году

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5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля на своем сайте проводит опрос, в котором собирает предложения от граждан для проведения контрольных мероприятий в 2022 году. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.
Участники опроса могут указать наименования субъектов хозяйствования, которые требуют особого внимания со стороны контролирующих органов. Также респондентам предлагают сообщить, в организациях каких сфер деятельности необходимо провести надзорные мероприятия, а где необходимо снизить контрольную нагрузку.
Опрос "О формировании плана контрольной (надзорной) деятельности на 2022 год" проводится на официальном сайте Комитета государственного контроля.-0-