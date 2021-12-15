15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. КГК включил в план выборочных проверок на I полугодие 2022 года более 3 тыс. субъектов в областях и столице, сообщили БЕЛТА в КГК.

При планировании было проанализировано более 17,7 тыс. субъектов хозяйствования. В результате исследования высокую степень риска присвоили 6794 субъектам (38%), а в планы выборочных проверок включили 3156 субъектов. При этом 494 субъекта будут проверены одновременно несколькими контролирующими органами.

"Всего на первое полугодие 2022 года запланировано 3797 проверок, из них надзорными определено 2960 (78%). Это вопросы, которые касаются обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды", - отметили в ведомстве.

Больше всего проверок проведет МЧС - 1066 (28% от общего количества), Минтруда и соцзащиты - 578 (15%), Минприроды - 470 (12%), Минздрав - 413 (11%), Госстандарт - 314 (8%), Минфин - 210 (5%), МНС - 166 (4%). Органами прокуратуры и Комитета госконтроля запланировано соответственно 74 (1,9%) и 77 проверок (2%).

В планы выборочных проверок на первое полугодие 2022 года в Минске включено 406 проверок, в Брестской области - 646, в Витебской - 555, в Гомельской - 571, в Гродненской - 496, в Минской - 614, в Могилевской - 509.

Планы выборочных проверок размещены на сайте Комитета государственного контроля.-0-