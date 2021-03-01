КГК внедрит механизм приема от работников сообщений о зарплатах в конвертах

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для защиты прав трудящихся и профилактики фактов выплат зарплат в конвертах Комитет государственного контроля продумает механизм приема сообщений от работников. Об этом заявил в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" глава контрольного ведомства Василий Герасимов, сообщает БЕЛТА.

По словам председателя КГК, в Беларуси факты выплаты зарплат по серым схемам не носят повального характера, однако они имеют место. "Так, в Бобруйске рекламная компания за 4 года выплатила в конвертах Br1 млн. В итоге пострадали 104 сотрудника компании, возбуждено уголовное дело", - привел в пример один из недавних случаев Василий Герасимов.

Комитет госконтроля, Департамент финансовых расследований, налоговая и другие ведомства продолжат работу по пресечению таких фактов со стороны нанимателей. Кроме того, возможно, будет введена и ответственность работников, которые, понимая незаконность получения серой зарплаты, соглашаются на это. Но, "чтобы избежать определенных противоречий", будет выстроен механизм освобождения от ответственности тех, кто сообщил о подобном факте.

Порой работники становятся перед выбором, когда сталкиваются с ультиматумом со стороны нанимателя: или работай на таких условиях, или увольняйся. "Во-первых, в таком случае человек защищает себя сам. Во-вторых, на каждом предприятии должен быть профсоюз. Это основная функция профсоюза - защищать права работников. Третье, конечно, это наша помощь. Мы продумаем, каким образом это реализовать. Или это будет прямая линия, или онлайн-платформа на нашем сайте, куда люди могут обращаться, чтобы мы защитили их права и не допускали их нарушения впоследствии", - заключил Василий Герасимов.-0-