КГК выявил превышение цен в каждом четвертом проверенном торговом объекте

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля выявил нарушения дисциплины цен в каждом четвертом проверенном торговом объекте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.

Нарушения установлены в 494 из 2044 торговых объектов, проверенных в январе-сентябре. Так, во время мониторинга в столичных торговых объектах крупных ритейлеров выявлено завышение торговой надбавки на свежие огурцы, томаты, яблоки на 19,5-25%, свинину и томаты - на 4-5,3%.

В Гомельской области в двух магазинах одной коммерческой структуры торговая надбавка на сахар составляла 29,5% вместо установленной законодательством 15%; рис - 61,5%, овсяные хлопья - 72%, пшено - 90%, макаронные изделия - 57% (вместо 30); подсолнечное масло - 33-42% (вместо 25); бедро цыпленка-бройлера - 28,3% и тушку цыпленка бройлера - 50% (вместо 20).

В Толочинском районе в торговом павильоне индивидуального предпринимателя при формировании розничных цен на вареные колбасы, сардельки и сосиски из мяса цыплят-бройлеров применялась торговая надбавка в размере 40% при установленном максимуме 20%, на сметану - 20% (15).

"Некоторые субъекты хозяйствования пытаются обойти требования законодательства посредством установления более высоких цен на якобы новые виды изделий. Так, добавление к наименованию продукции одного слова повлекло разницу отпускной цены тушки цыпленка-бройлера до 15%. С целью исключения подобных фактов Комитет госконтроля направил в Совет Министров предложения о принятии мер реагирования, а также о внесении соответствующих изменений в законодательство. В ходе мониторингов установлены и другие нарушения: отсутствие в продаже товаров, предусмотренных ассортиментными перечнями; нарушение санитарно-эпидемиологических норм, требований технических регламентов", - рассказали в КГК.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий субъектам хозяйствования направлено 895 рекомендаций об устранении выявленных нарушений, 49 организаций оштрафовано на общую сумму 4,8 млн рублей. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 566 человек.

Также в Комитете госконтроля отметили, что на рынке не наблюдается дефицита продовольствия. Как правило, перебои с поставками отдельных видов товаров обусловлены ненадлежащей организацией работы со стороны производителей и субъектов торговли.

По статистическим данным, в Беларуси розничный товарооборот в январе-сентябре текущего года составил 43,6 млрд рублей, или 100,7% к уровню соответствующего периода прошлого года в сопоставимых ценах, товарооборот общественного питания - 2,3 млрд рублей (116,5%).-0-