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26 августа 2019, 16:44

КГК выявил проблемы, замедляющие сев озимых

Фото из архива
Фото из архива

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля при проведении в сельскохозяйственных организациях контрольных мероприятий выявил проблемы, которые могут негативно повлиять на темпы и качество проведения сева озимых культур, сообщили БЕЛТА в КГК.

Среди факторов риска - недостаточные запасы минеральных удобрений и неготовность сельхозтехники в некоторых организациях.

На 19 августа для проведения сева озимых в хозяйствах республики имелось 209,8 тыс. т минеральных удобрений в переводе в действующее вещество (60,5% от потребности). Особенно низкая обеспеченность ими в Гомельской и Минской областях - 41,5% и 45,3% от потребности соответственно. Малые запасы в хозяйствах Мядельского, Шумилинского, Светлогорского, Петриковского, Крупского, Жлобинского, Воложинского, Столбцовского, Ушачского и Россонского районов. Вообще отсутствовали минеральные удобрения в хозяйствах Октябрьского района, фосфорные - в хозяйствах Докшицкого, Россонского, Ушачского и Петриковского районов.

В результате посевные работы проводятся без внесения минеральных удобрений либо с нарушением расчетных доз. Так, хозяйства Докшицкого района на площади 500 га посеяли озимые крестоцветные культуры без внесения фосфорных удобрений (16,7% от плана сева). Обошлось без них при севе озимого рапса на площади 298 га в КСУП "Круглянский-Агро" (76% от плана).

Без внесения калийных удобрений проведен сев озимого рапса в ОАО "Рождественское-Агро" (на площади 126 га), ОАО "Ветеревичи" (76 га), ОАО "Племзавод "Индустрия" (133 га) Пуховичского и ОАО "Косино" (50 га) Логойского районов - по данным на 12 августа.

В отдельных хозяйствах отмечена низкая готовность энергонасыщенных тракторов, комбинированных посевных агрегатов, что может повлиять на своевременность подготовки почвы и сроки сева озимых культур.

В КУСП "Видиборский" Столинского района по состоянию на 14 августа один из трех имеющихся энергонасыщенных тракторов простаивал уже около месяца из-за неисправности двигателя. В КСУП "Новый путь - агро" Речицкого района на 8 августа были исправны только три из семи энергонасыщенных тракторов и два из шести комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов.

В КСУП "Ошмянская Ясная Поляна" Ошмянского района уже 2 года не решается вопрос по восстановлению двух энергонасыщенных тракторов, при этом в хозяйстве на 14 августа было вспахано всего лишь 8% территорий, предназначенных для сева озимых культур.

В ОАО "Первомайск-агро" Щучинского района на 15 августа сев озимого рапса не начат, так как два посевных агрегата не готовы к работе. По той же причине не приступили к севу в КСУП "Большое Можейково" Щучинского района.

Комитет госконтроля продолжит анализировать ход осенней посевной кампании в Беларуси.-0-

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