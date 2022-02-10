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10 февраля 2022, 09:33

КГК взыскал в 2021 году в доход государства более Br270 млн

Фото из архива
Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании коллегии Комитета государственного контроля подведены итоги работы контрольного ведомства за 2021 год и определены основные направления деятельности на нынешний год. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля.

В 2021 году органами Комитета госконтроля проведено 436 проверок (на 10,5% меньше, чем в 2020 году). При этом основной акцент сделан на мероприятия упреждающего и профилактического характера. Так, осуществлено 1015 мониторингов, по материалам которых субъектам хозяйствования даны рекомендации по устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию деятельности. Также проведено 58 аудитов эффективности.

Комитетом госконтроля в прошлом году проведены контрольно-аналитические мероприятия по вопросам: импортозамещения; эффективности расходования средств государственных предприятий; ситуации в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом, развития животноводческой отрасли; учета качества древесины, проведения полевых работ, обоснованности роста цен на лекарственные препараты, сокращения объектов сверхнормативного незавершенного строительства, соблюдения земельного и природоохранного законодательства и др.

Подготовлены заключения об исполнении за 2020 год республиканского бюджета, 5 государственных внебюджетных фондов, бюджета Союзного государства и Евразийского экономического союза.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий, проведенных в 2021 году, взыскано, восстановлено в бюджет и обращено в доход государства денежных средств в размере Br271,3 млн (на 75% больше, чем в 2020 году). Сэкономлено, предотвращено выплат государственных средств на сумму Br291,6 млн. По материалам КГК иными контролирующими (надзорными), судебными органами взыскано Br23,3 млн. В правоохранительные органы направлено 1511 материалов проверок.

По выявленным в ходе контрольных мероприятий нарушениям и недостаткам в Совет Министров направлен 141 материал. В принятых нормативных правовых актах реализовано 78 предложений КГК по совершенствованию законодательства.

Органами финансовых расследований Комитета госконтроля в 2021 году выявлено 453 преступления, в том числе 256 - относящихся к категории тяжких.

С использованием информации Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля правоохранительными органами в 2021 году применено мер ответственности на сумму Br78,9 млн, выявлено 208 преступлений.

Особое внимание уделялось работе с гражданами. За 2021 год проведено 485 прямых телефонных и горячих линий, на личных приемах принято почти 1,7 тыс. граждан, рассмотрено 7,2 тыс. их письменных обращений.

В 2022 году усилия органов КГК будут сосредоточены на поиске резервов в экономике, импортозамещении, жестком контроле за соблюдением во всех отраслях и сферах режима экономии и бережливости.

Запланировано проведение контрольно-аналитических мероприятий по вопросам: исполнения республиканского бюджета за 2021 год, использования государственных средств в системе образования; целевого использования иностранной безвозмездной помощи, оборота металлопродукции, обеспечения эффективного использованием лесных ресурсов, а также полной переработки древесины, формирования в Минске стоимости строительства объектов, оценки эффективности принимаемых мер по сокращению сверхнормативного строительства; выявления и пресечения фактов неуплаты налогов, выплаты заработной платы в конвертах и другие мероприятия.

В работе с гражданами планируется более широко использовать интерактивные формы общения, в том числе через онлайн-панели на интернет-сайте КГК, мессенджеры, интернет-сервисы. -0-

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