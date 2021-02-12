Кибербезопасность и защита персональных данных - сенатор анонсировал изменения в законодательстве

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец на VI Всебелорусском народном собрании анонсировал изменения в законодательстве по вопросам кибербезопасности, защиты персональных данных, совершенствования ответственности за преступления против государства, человека и общественной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Сивец отметил, что в мире растет динамика социальной трансформации общественных отношений, обусловленная процессами регионализации, цифровизации, расширяющейся географии попыток наиболее мощных по своему экономическому и военному потенциалу стран мира перекроить политическую карту и баланс сил. "Существует потребность оперативного законодательного реагирования на весь спектр геополитических потрясений, многочисленных угроз и вызовов государственному суверенитету, общественному порядку, охране и защите конституционных прав и свобод граждан нашей страны. Прежде всего, речь идет об обеспечении информационной безопасности государства, недопущении попыток противоправных посягательств на конституционный строй, политическую систему, противодействии деструктивному влиянию СМИ и глобальных коммуникационных механизмов на экономическую, политическую и социальную ситуацию, а также беспрецедентному дипломатическому и санкционному давлению", - заявил он.

"Правовым инструментарием, призванным не допустить, а при необходимости эффективно купировать подобного рода угрозы, должны стать новации в Конституцию в части закрепления информационного суверенитета на всей территории государства. А также разработка и принятие отдельных законодательных актов, регламентирующих вопросы кибербезопасности и защиты информации, защиты частной жизни и персональных данных, совершенствования и оптимизации ответственности за совершение преступлений против государства, человека, его чести и достоинства, порядка управления, общественной безопасности. Практически осуществить эту работу предполагается в ближайшее время в рамках системного пересмотра кодекса по вопросам уголовной ответственности. Часть из уже обозначенных вопросов нашла свою правовую формализацию в новом Кодексе об административных правонарушениях", - рассказал Сергей Сивец.

По его мнению, не меньшее внимание должно быть уделено правовому сопровождению основных направлений социально-экономического развития Беларуси на ближайшее пятилетие. Парламентарий подчеркнул: залогом успешного решения масштабного комплекса задач является наличие актуального и эффективного законодательства, призванного динамично и поступательно развивать ключевые сферы общества. "Исключительно важно добиться того, чтобы правовая норма не догоняла, а по возможности опережала динамику развития общественных отношений. Только в этом случае законодательные акты будут эффективными и стабильными регуляторами тех или иных социальных событий, явлений. В этом аспекте ключевую и определяющую роль и одновременно ответственность должны взять на себя парламентарии и иные субъекты нормотворческой деятельности", - убежден сенатор.

"Самое важное: даже абсолютно идеальная норма права не станет эффективным регулятором складывающихся общественных отношений без формирования надлежащего уровня правовой культуры и правосознания личности. Задача государства - постоянное развитие правовой идеологии страны по таким стратегическим направлениям, как обеспечение суверенитета страны и учета национальных интересов Беларуси на международной арене, защита традиционной семьи, недопущение ревизии истории и героизации нацизма, расизма и иных античеловеческих идеологий. Кроме того, важно стимулирование активного, социально ответственного поведения личности и противодействие социальному иждивенчеству, формирование позитивного отношения к государству, госслужащим и иным лицам, которые служат обществу", - резюмировал Сергей Сивец.-0-