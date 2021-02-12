Второй день ВНС. Выступления участников и гостей форума – главное

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй день VI Всебелорусского народного собрания, которое стартовало в Минске 11 февраля, открыли выступления делегатов и приглашенных. Высказывания участников форума о главных аспектах программы социально-экономического развития Беларуси, о том, какой они видят страну завтра и что ожидают от Всебелорусского народного собрания – в обзоре Белта.

Выступления участников и гостей ВНС. Первый день – главное

Головченко оценивает необходимые инвестиции в этой пятилетке в Br200 млрд

Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на VI Всебелорусском народном собрании.

"Чтобы удерживать и завоевывать новые рынки, нужно постоянно обновляться. За пятилетие нам необходимо инвестировать более Br200 млрд, чтобы выйти на запланированные параметры роста. Эти деньги мы должны с вами заработать, а частично и прокредитоваться", - сказал Роман Головченко. Читать далее

Роман Головченко

Правительство сделает все необходимое для развития IT-сферы - Головченко

Головченко раскритиковал зарубежные рекомендации по экономическим реформам в Беларуси

Головченко выступил против деиндустриализации и анонсировал 500 инвестпроектов в промышленности

Западные политики громко говорят о правах людей и сами их нарушают - Орда

Об заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда сегодня на VI Всебелорусском народном собрании.

"Под громкие лозунги и популистские обещания, а по своей сути провокаторскими действиями, белорусов хотят лишить стабильной работы и стабильной зарплаты. Именно на это направлены экономические санкции Евросоюза против белорусских предприятий. Самое парадоксальное, что западные политики громко говорят о правах людей и при этом сами грубейшим образом нарушают права граждан нашей страны", - сказал Михаил Орда. Читать далее

Михаил Орда

ФПБ считает необходимым шире применять практику бессрочных трудовых договоров

Орда предложил ввести дополнительные ограничения на рост цен на наиболее востребованные лекарства

От добросовестной работы каждого зависит дальнейшее развитие страны - участник ВНС

Убежденность в этом выразил слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики участка по ремонту и обслуживанию электросталеплавильного цеха ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Алексей Приходько в своем выступлении.

Молодой человек признался, что огромная честь быть избранным делегатом и принимать участие в обсуждении будущего страны. Читать далее

Алексей Приходько

В Беларуси молодежь имеет реальные возможности для становления в любой сфере - участник ВНС

Конкурентная политика, налоги и пенсии - глава союза предпринимателей озвучила на ВНС предложения бизнеса

Директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич рассказала о предложениях бизнеса по конкурентной политике, совершенствованию налоговой и пенсионной систем.

"Понимая сложность ситуации, обусловленной глобальными вызовами (коронавирус, закрытие границ, торговые барьеры) и локальными проблемами, бизнес озабочен обеспечением устойчивости развития Беларуси, обеспечением стабильности и согласия в нашем обществе. При изменении Конституции важны две вещи: сохранение суверенитета и рост благосостояния населения. В период преобразований очень важно не сломать экономическую систему, гарантировать всем субъектам экономики возможность работы в прозрачных, одинаково понятных условиях, - заявила Жанна Тарасевич. Читать далее

Жанна Тарасевич