Киберхищения денег перестают носить бытовой характер - МВД

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хищения денег с помощью компьютерных технологий перестают носить бытовой характер. Об этом сегодня сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилл Вяткин.

"Хищения перестают носить так называемый бытовой характер. Все чаще они совершаются с использованием реквизитов банковских платежных карт или посредством систем дистанционного банковского обслуживания", - сказал Кирилл Вяткин.

По его словам, основной причиной подобных преступлений является беспечность граждан и субъектов хозяйствования. "Уровень компьютерной грамотности людей и соблюдение требований информационной безопасности организаций отстает от скорости внедрения технологий. При этом большинство из потенциальных жертв, к сожалению, формально относится к защите безопасности своих данных", - заметил представитель МВД.

Кирилл Вяткин проинформировал, что в 2019 году был ограничен доступ к более чем 60 ресурсам в интернете. Закрыты даже площадки, где киберпреступники делятся опытом.

МВД в целях противодействия киберпреступлениям работает совместно с СК, Нацбанком. Правоохранители взаимодействуют с коллегами за рубежом - в США, Великобритании, Германии, Турции и других странах. Кроме того, в этом году состоится первый выпуск курсантов Академии МВД по специализации "противодействие киберпреступлениям и компьютерная разведка".

По данным МВД, значительно выросло число зарегистрированных киберпреступлений - с более чем 4,7 тыс. в 2018 году до 10,5 тыс. в 2019-м. Более двух третьих из зафиксированных в прошлом году преступлений относятся к хищениям путем использования компьютерной техники (ст.212 УК). Число преступлений против информационной безопасности (статьи 349-355 УК) возросло в целом по стране в 2,2 раза. Обусловлено это, по мнению правоохранителей, увеличением количества фактов несанкционированного доступа к компьютерной информации - с 912 до 2185.

Сотрудники подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили более 1,8 тыс. лиц, виновных в совершении преступлений. К уголовной ответственности привлекли более 1,4 тыс.

"Стоит отметить такую негативную тенденцию, как вовлечение в противоправную деятельность молодого поколения. Если в 2018 году привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних было 35, то в 2019-м количество увеличилось до 77", - подчеркнул Кирилл Вяткин. Он напомнил, что привлечь к ответственности за хищение с помощью компьютерной техники можно с 14 лет. Представитель МВД рассказал, что недавно правоохранители идентифицировали киберпреступника, которым оказался 13-летний подросток. Он избежал привлечения к уголовной ответственности, сказал Кирилл Вяткин.

Правоохранитель добавил, что раньше приходилось сталкиваться с "хакерами", которые владели определенными знаниями. Теперь же все чаще в поле зрения милиции попадают люди, которые купили в интернете вредоносное ПО с инструкцией по его применению и занимаются похищением денег или данных. Часто ими оказываются ранее судимые граждане.

Как считают правоохранители, в первом полугодии 2020-го сохранятся тенденции, отмечавшиеся в прошлом году. Этому в определенной степени способствует рост IT-отрасли и развитие банковских инструментов.-0-

Фото Максима Гучека

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СК ожидает увеличения числа киберпреступлений и роста использования преступниками криптовалюты Об этом сообщил в пресс-центре БЕЛТА замначальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления СК Дмитрий Петко.