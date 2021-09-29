Килин: инициативы стран СНГ позволяют объединить усилия в развитии интеграции

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициативы стран СНГ позволяют объединить усилия в развитии интеграции. Такое мнение журналистам на полях международной научно-практической конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы" высказал заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Сергей Килин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Научно-практическая конференция - замечательное событие. Мы очень рады были встретить наших коллег. Очень широкое представительство участников на данной конференции. Все заинтересованные выступили, и те обсуждения, которые состоялись, вызвали громадный интерес. Потому что те инициативы, с которыми выступает СНГ, позволяют объединить наши усилия и достичь желаемого", - сказал Сергей Килин.

По его словам, на пространстве СНГ приняты межправсоглашения по развитию сотрудничества в области фундаментальной науки. "Нами приняты направления совместной деятельности. Довольно сложно было выбрать те направления, которые все государства СНГ удовлетворяют. И среди них, конечно же, инновационные - это IT-, био-, нанотехнологии. И при этом не надо забывать про информационную составляющую. И это тоже обсуждалось на секционных заседаниях", - отметил зампредседателя.

Сергей Килин напомнил, что республиканский проект "100 идей для Беларуси" вышел на пространство СНГ. Конкурс "100 идей для СНГ" востребован у молодежи. "Конкурс замечательный. Будут ли также общаться молодые люди спустя 10 лет, как мы сейчас? Это зависит и от такого рода конкурсов. Поэтому мы его поддерживаем", - подчеркнул он.

Исполнительный комитет СНГ выступил активным партнером НАН Беларуси в подготовке и проведении этой международной конференции. Как добавил заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумаханов, ее итогом станет принятие резолюции. "И эти результаты будут распространены и направлены во все страны СНГ. Это даст возможность проанализировать все то, что было высказано во время конференции, - отметил он. - В 2020 году Советом глав государств СНГ была принята Концепция дальнейшего развития СНГ и та работа, которая проделана в эти дни, будет концентрированно показывать направления дальнейшего сотрудничества. Мы понимаем, что пандемия накладывает определенный отпечаток. Но из этого тяжелого периода мы начинаем потихоньку выходить. И эта конференция тому подтверждение. Приехали руководители, представители национальных академий стран СНГ, каждый со своими предложениями. Поэтому работа началась более активно".

Сегодня в Минске завершает работу международная научно-практическая конференция "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы". Организаторы - Национальная академия наук Беларуси и Исполнительный комитет СНГ. На конференции подводятся итоги 30-летия Содружества Независимых Государств и вырабатываются конкретные рекомендации по повышению эффективности деятельности Содружества на перспективу. Мероприятие проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.-0-