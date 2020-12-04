Кипр откроет границу для белорусов 1 марта

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Беларуси смогут посещать Кипр с 1 марта 2021 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте кипрского правительства, сообщает БЕЛТА.

Беларусь отнесена к так называемой "красной" группе стран, граждане которой с 1 марта смогут въехать на территорию Кипра, предоставив сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия отрицательный ПЦР-тест и сдав еще один тест по прибытии.

Гражданам стран "красной" группы также не потребуется находиться на самоизоляции. К данной группе относятся и такие страны, как Россия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия и Украина.

В условиях пандемии Кипр закрыл воздушное пространство с 21 марта. Постепенно страна начала возобновлять авиасообщение с внешним миром с 9 июня.-0-