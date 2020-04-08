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08 апреля 2020, 23:31

Китай передал Беларуси сертификаты на безвозмездно предоставляемые медизделия для борьбы с COVID-19

Фото посольства Беларуси в Пекине
Фото посольства Беларуси в Пекине
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8 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай передал Беларуси сертификаты на безвозмездно предоставляемые Беларуси для борьбы с инфекцией COVID-19 медицинские изделия. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Пекине.

"Передача сертификатов состоялась на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Николая Снопкова с генеральным директором транспортно-логистического подразделения China Merchants Group (CMG), руководителем штаб-квартиры данной компании в Пекине Сун Дэсином и председателем правления ее дочерней корпорации Sinotrans Limited Ли Гуаньпэном,- отметили в белорусском загранучреждении. - По поручению председателя правления CMG Ли Цзянхуна китайской стороной переданы сертификаты на безвозмездно предоставляемые Беларуси для борьбы с инфекцией COVID-19 медицинские изделия и комплекс логистических услуг".

На встрече стороны обсудили вопросы взаимодействия посольства и Sinotrans по отправке в Беларусь безвозмездной помощи провинций и компаний Китая, а также ускорения развития международного логистического терминала в индустриальном парке "Великий камень", дальнейшего активного инвестирования CMG в Республику Беларусь.

Китайской стороной с особой теплотой и признательностью отмечено незамедлительно принятое решение главой государства Александром Лукашенко о поставке гуманитарной помощи в Китай в январе и феврале текущего года: "Для настоящих друзей не существует расстояния".

Николай Снопков поблагодарил корпорации за предоставленную помощь и широкую поддержку, отметив, что "в трудные времена друзья становятся братьями".-0-

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