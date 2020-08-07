Китай рассчитывает на дальнейшие стабильные связи с Беларусью - Цуй Цимин

Белорусский народ под руководством Президента Александра Лукашенко идет по пути развития, отвечающему национальным условиям, непоколебимо отстаивая суверенитет, независимость и последовательно развивая социально ориентированную экономику. Такую точку зрения выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, участвовавший в качестве гостя в мероприятии, на котором Президент Беларуси обратился с Посланием к белорусском народу и Национальному собранию.

Об отношениях Китая и Беларуси

В Послании Александр Лукашенко несколько раз упомянул Китай, в частности отметил лидирующее место Китая в цифровизации. Президент считает необходимым углубить сотрудничество с китайскими коллегами в этой сфере, что, по моему мнению, отражает его большое внимание к развитию двусторонних отношений и практическому сотрудничеству между Китаем и Беларусью. Наши страны - настоящие "всепогодные" партнеры.

Отношения всестороннего стратегического партнерства, основанные на принципах взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества, продолжают работать на высоком уровне. Стороны решительно поддерживают друг друга, особенно в вопросах, затрагивающих основные интересы и ключевые проблемы. Не так давно состоялся телефонный разговор между Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Беларуси, в ходе которого главы государств достигли новых важных договоренностей по дальнейшему углублению стратегического сотрудничества, а также обозначили направления дальнейшего развития китайско-белорусских отношений.

Несмотря на неизбежные последствия вспышки коронавируса нового типа для двустороннего общения и прагматического сотрудничества, китайско-белорусские отношения имеют прочную основу и большой потенциал. Убежден, что под стратегическим руководством глав двух государств обе стороны обязательно превратят вызовы в возможности, будут и далее углублять сотрудничество в совместном строительстве инициативы "Пояс и путь", чтобы двусторонние отношения продолжали выходить на новый уровень. Хочу отметить, что по итогам 2019 года объем торговли между Китаем и Беларусью достиг $4,6 млрд (темп роста составил 126%), что является новым историческим максимумом. Из-за COVID-19 объем двусторонней торговли с января по май этого года, конечно, сократился. Однако, вопреки преобладающим тенденциям, торговля сельскохозяйственной продукцией между странами существенно возросла.

Китайская сторона готова работать с белорусскими коллегами над выполнением договоренностей, достигнутых главами двух государств во время телефонных переговоров, продолжая расширять импорт высококачественной специализированной продукции белорусского производства. Белорусской стороне предлагается в полной мере использовать такие платформы, как Китайское международное импортное ЭКСПО (China International Import Expo), для увеличения продвижения отечественной продукции на масштабном китайском рынке.

Стоит обратить внимание, что пандемия не оказала существенного влияния на работу поездов по маршруту Китай - Европа. В условиях значительного сокращения рейсов самолетов количество поездов Китай - Европа не уменьшилось, а увеличилось, что сыграло важную роль в обеспечении экономического и торгового сотрудничества между Китаем и странами, расположенными вдоль маршрута.

Беларусь является важным звеном на линии Китай - Европа с большим потенциалом сотрудничества. В 2019 году общий объем транзитных перевозок контейнеров по сухопутному маршруту Китай - Европа - Китай по территории Беларуси составил 432 тыс. контейнеров. Годовой прирост составил 23%. Китайская сторона поддерживает активное расширение двустороннего товарооборота, используя преимущества транзитных перевозок между Китаем и Европой.

Посольство Китая в Беларуси совместно с белорусскими коллегами будет всеми силами работать над реализацией договоренностей, достигнутых главами двух стран, содействовать тесному взаимодействию на всех уровнях, поддерживать прагматическое сотрудничество в различных областях, способствовать дальнейшему углублению всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Беларусью.

О Китайско-белорусском индустриальном парке

В Послании Александр Лукашенко рассказал, что через "Великий камень" в Национальный аэропорт Минск будет ходить скоростная электричка. Уверен, что это сделает транспортное сообщение с парком еще лучше и предоставит более благоприятные условия для хозяйствования его резидентов.

Китайско-белорусский индустриальный парк - это ключевой проект, представляющий взаимный интерес и активно продвигаемый главами двух государств. Он стал образцовым проектом совместного строительства инициативы "Пояс и путь", примером взаимовыгодного сотрудничества Китая и Беларуси. Можно сказать, что стремительное развитие парка создает новую основу для китайских и зарубежных предприятий, заинтересованных в инвестировании в белорусские предприятия. Парк будет способствовать привлечению иностранных инвестиций, повышению конкурентоспособности белорусских товаров, расширению внешней торговли Беларуси. Он предоставляет новые возможности для развития высокотехнологичных, научно-производственных и научно-исследовательских предприятий различных стран.

В мае 2015 года Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Беларуси Александр Лукашенко совершили совместный визит в Китайско-белорусский индустриальный парк, после чего отметился значительный прогресс в строительстве этого объекта, что дало положительные результаты. За последние пять лет при вложении всех сил правительств и предприятий двух стран парк постепенно превращается в современную базу с полной инфраструктурой и всесторонними условиями для привлечения инвестиций.

На сегодняшний день в нем работают 63 предприятия-резидента из 15 стран мира, общий объем инвестиций составляет $1,2 млрд. Кроме того, в строительство инфраструктуры парка было вложено $215 млн. Создано более 700 новых рабочих мест. Эти достижения способствуют развитию национальной экономики Беларуси и приносят реальное благо белорусскому народу.

В настоящее время парк стал первой пилотной площадкой по применению 5G и первым в Беларуси испытательным полигоном для беспилотных автомобилей. Это свидетельствует о том, что "Великий камень" нацелен на развитие мировых передовых научно-технических инноваций. Завершая первую пятилетку, парк переходит от этапа строительства к этапу высококачественного развития.

Вторая пятилетка будет направлена на развитие индустрии нового поколения, что сделает этот объект индустриальной площадкой для расширения регионального сотрудничества и торгово-экономических обменов между двумя странами.

Новые достижения "Великого камня" в период пандемии

На фоне пандемии коронавируса руководство индустриального парка, строители и предприятия-резиденты, преодолевая трудности и действуя сообща, ни на минуту не остановили процесс развития, объединили усилия для борьбы с COVID-19 и добились новых успехов в продвижении строительства парка и привлечении инвестиций. В этом году в "Великом камне" зарегистрированы семь новых резидентов с объемом заявленных инвестиций в $39,01 млн.

Несмотря на трудности, связанные с ограничениями в перемещении людей, транспортировкой материалов и оборудования в условиях пандемии, на территории "Великого камня" продолжается строительство китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений, осуществляемое при поддержке правительства КНР. В конце июня были завершены основные работы. В настоящее время ведутся приемка и передача технологий.

О сотрудничестве Беларуси и КНР в борьбе с пандемией

После распространения коронавируса нового типа Китай и Беларусь объединили усилия, оказывая друг другу помощь, демонстрируя глубокую дружбу "железных братьев", которая отражает высокий уровень и особенность отношений между нашими странами.

В Послании Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря Си Цзиньпину в течение суток были поставлены в Беларусь две линии по производству респираторов и масок. Это доказало, что сотрудничество в борьбе с пандемией стало новой яркой точкой отношений между Китаем и Беларусью в этом не простом году. Мы не забудем, что с момента появления коронавируса в Китае Президент Беларуси направил телеграмму Си Цзиньпину с выражением сочувствия, дважды поручал соответствующим белорусским ведомствам направить в Китай военную авиацию для срочной доставки гуманитарной помощи в общем объеме около 40 т медицинских материалов.

С распространением в Беларуси COVID-19 Си Цзиньпин направил Александру Лукашенко телеграмму, в которой выразил искреннюю поддержку белорусскому правительству и народу. Китайское правительство, посольство КНР в Минске и китайские предприятия в Беларуси, а также ряд городов и провинций Китая предоставили белорусской стороне несколько партий противоэпидемической помощи на общую сумму более $6 млн. Среди них очевиден и вклад Китайско-белорусского индустриального парка и предприятий-резидентов с китайскими капиталами, общая сумма помощи которых превышает $700 тыс. Помимо этого парк, используя свои преимущества, активно помогает белорусскому правительству в закупке медицинских товаров в Китае, оказывая существенную поддержку в транспортировке, хранении и оформлении таможенных процедур.

"Один и путь" как составляющая идей Си Цзиньпина о дипломатии

Хочу также обратить внимание на важность реализации инициативы генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина "Пояс и путь", в которой самое активное участие принимает Беларусь. Как видим, этот новый общедоступный формат международного сотрудничества и всеобщего развития поддержан международным сообществом, в том числе Президентом Беларуси. Идеи Си Цзиньпина о современной дипломатии не только отвечают велению времени, но и показывают путь к дальнейшему прогрессу человечества. При этом хочу отметить и то, что идеи руководителя КНР учитывают социализм с китайской спецификой в новую эпоху развития. На основе этих идей формируется в глобальном масштабе сеть партнерства, образуется контур многовекторной и многоуровневой китайской дипломатии, характеризующейся широким кругом друзей по всему миру.

Значительную роль в продвижении партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества играет как раз инициатива "Пояс и путь" как крупнейшая площадка международного сотрудничества на основе совместных консультаций и строительства. Китайский фактор выступает драйвером для трансформации системы глобального управления в пользу обеспечения общедоступности глобализации и справедливости мироустройства. Стремление Китая к развертыванию международного сотрудничества в борьбе против пандемии и созданию сообщества здравоохранения человечества наглядно показали его ответственный подход к коллективным началам в противодействии вирусу.

Формирование сообщества единой судьбы человечества и выстраивание международных отношений нового типа стали стержневыми концепциями современного развития Китая под руководством Си Цзиньпина. Очевидно, что это идет также в продолжение лучших достижений традиционной китайской культуры. Во внешнеполитическом курсе Китая в отношении соседних стран демонстрируются исторические ценности о добрососедстве, милосердии и отказе от нападения. При этом призывы Китая к реформированию глобального управления основаны на древней мудрости о взаимной помощи и гармоничном сосуществовании всех стран. В процессе создания глобальных партнерских отношений страна руководствуется концепцией гармонии, а именно: согласие при сохранении различий и взаимная выгода. При формировании взгляда на долг и выгоду Китай ориентируется на моральные принципы справедливости и взаимной выручки.

Традиционные концепции Китая, такие как независимый и самостоятельный мирный дипломатический курс, принципы мирного сосуществования и продвижение нового мирового политического и экономического порядка, вышли на новую историческую высоту международных отношений нового типа и реформирования системы глобального управления. Идеи освещают справедливые позиции нового Китая по противодействию колониализму, гегемонизму и политике силы, что мы видим и во внешнеполитической линии развития Беларуси.

Китай выступает за построение мира, где царят общая безопасность, совместное процветание, открытость и толерантность, чистая природа, создание международных отношений в духе взаимного уважения, равноправия и справедливости, сотрудничества и взаимного выигрыша.

Как видим, выдвинутые Си Цзиньпином концепции, касающиеся глобального управления, безопасности, развития, цивилизаций, справедливости и интересов, отражают общее стремление стран мира, в том числе Беларуси, к развитию и прогрессу, содержат в себе и ярко выраженную китайскую специфику, и общие ценности всего человечества, представляют собой общий знаменатель всех народов планеты в создании прекрасного мира.

Близость позиций Беларуси и Китая

Как отметил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко, на сегодняшнем геополитическом разломе Беларусь - одно из немногих спокойных звеньев центре Евразии.

Китай приветствует тот факт, Беларусь сумела сохранить общую стабильность, социальную устойчивость, мирную и спокойную жизнь людей, являясь настоящим островом безопасности на евразийском пространстве.

Мы уверены, белорусский народ в конечном итоге победит в борьбе с COVID-19, справится с влиянием пандемии на социально-экономическое развитие и добьется новых успехов в дальнейшем строительстве государства. Также мы готовы укреплять сотрудничество с Беларусью для создания сообщества единого здравоохранения.

ЗАПИСАЛА Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-