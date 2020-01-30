Китай справится с коронавирусом и представит миру опыт противодействия подобным проблемам - Снопков

30 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай справится с коронавирусом и представит миру опыт противодействия подобным проблемам. Уверенность в этом выразил журналистам Николай Снопков, который сегодня назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители СМИ задали вопрос касательно эпидемии коронавируса, в связи с чем новый посол отметил: "Ситуация, может быть, несколько нестандартная. Уверен в том, что Китай ее спокойно преодолеет и эффективно справится с проблемой. Более того - в очередной раз представит миру опыт противодействия аналогичным случаям".

Белорусская сторона стремится поддержать дружественный Китай в это непростое время, подтверждением чему являются и направленные в эту страну по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко гуманитарная помощь со средствами индивидуальной защиты и востребованными медикаментами, а также послание главы государства Председателю КНР Си Цзиньпину. "Дорогой друг, тревожные известия о распространении в Китае коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси. От имени белорусского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям умерших, желаю скорейшего выздоровления всем заболевшим. Мы восхищаемся мужеством китайского народа и высокой эффективностью действий руководства КНР в борьбе с этим новым, не известным ранее опасным заболеванием", - говорится в послании.-0-