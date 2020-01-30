Николай Снопков назначен послом Беларуси в Китае

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил сегодня Николая Снопкова Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время белорусской дипмиссией в Пекине руководит Кирилл Рудый. Эту должность он покидает в связи с необходимостью ротации.

Николай Снопков сейчас является заместителем главы Администрации Президента Беларуси. На этом посту его сменит директор Института экономики Национальной академии наук Валерий Бельский.-0-

Китай справится с коронавирусом и представит миру опыт противодействия подобным проблемам - Снопков Николай Снопков, который назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае, отметил: "Ситуация, может быть, несколько нестандартная. Уверен в том, что Китай ее спокойно преодолеет и эффективно справится с проблемой".