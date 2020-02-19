Китай в борьбе с распространением коронавируса показал пример жесткой, стальной реакции - Шадурский

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В борьбе с распространением коронавируса власти Китая показали пример жесткой, стальной реакции. Такое мнение в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Коронавирус: экономика страха" высказал декан факультета международных отношений БГУ доктор исторических наук, профессор Виктор Шадурский.

Эксперт отметил, что китайское руководство пошло на беспрецедентные меры по карантинным мероприятиям, чтобы остановить вирус. "Китай пошел на серьезные ограничения, которые будут иметь определенные экономические последствия. В этом отношении он продемонстрировал новый способ жесткой, стальной реакции на эпидемию", - сказал Виктор Шадурский.

Участники круглого стола обратили внимание, что зарубежные СМИ в основном нагнетают информационную обстановку вокруг коронавируса. Интерес к COVID-19 был подогрет еще и тем, что его вспышка произошла в провинции Хубэй, а это один из экономических центров Китая. Ухань - пятый по величине город в КНР, в нем проживают около 12 млн человек. "Ухань - транспортный центр, хаб. Из-за коронавируса он был закрыт, что повлияло на перевозки. Заблокированными оказались и прилегающие к нему города. Это усложняет ситуацию, служит дополнительным фактором напряженности", - признал аналитик БИСИ кандидат исторических наук Антон Дударенок. Но положение дел несколько отличается от того, что было в 2003 году, когда произошла вспышка атипичной пневмонии SARS. "У Китая есть опыт, и мы видим, как он его активно применяет", - подчеркнул эксперт.-0-

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