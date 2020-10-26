Китайский университет Чжэцзян-Шужэнь будет расширять сотрудничество с белорусскими вузами

26 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вопросы расширения научного и образовательного сотрудничества китайского университета Чжэцзян-Шужэнь с белорусскими партнерами обсуждены в ходе посещения Генеральным консулом Беларуси в Шанхае Андреем Андреевым города Ханчжоу провинции Чжэцзян. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

"Университет Чжэцзян-Шужэнь сотрудничает с Беларусью с 2013 года. В числе его партнеров Национальная академия наук Беларуси, Белорусский государственный университет, Белорусский государственный экономический университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники", - говорится в сообщении.

В входе встреч с заместителем председателя комитета провинции Чжэцзян Народного политического консультативного совета Китая, председателем совета университета Сунь Цзиньмяо, президентом университета Ли Лу, вице-президентом вуза Чэнь Цзюнь обсуждены приоритетные направления совместных научных исследований и образовательных программ, рассмотрены практические шаги по расширению обмена преподавателями и участия в совместных научных проектах.

Кроме того, большое внимание было уделено совместным исследованиям по внедрению высоких технологий в медицинскую сферу.

В ходе визита Генеральный консул также ознакомился с новым кампусом университета, условиями учебы и проживания студентов.-0-