Китайско-белорусский молодежный конкурс инновационных проектов пройдет в Минске 20-21 мая

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Китайско-белорусский молодежный конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов пройдет в Минске 20-21 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Основная цель - поддержка талантливых молодых инноваторов и активизация молодежного сотрудничества в образовании, науке и технике. В мероприятии примут участие студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые с презентациями своих проектов. В числе номинаций - информационные технологии, Big Data, робототехника, искусственный интеллект; материалы и химические продукты, машиностроение и металлургия; экология, рациональное природопользование, переработка отходов, энергосбережение, сельское хозяйство; медицина, санитария, медицинская техника; образовательные технологии, инновации в экономике, культуре и искусстве. Победители будут награждены призами посольства КНР в Беларуси.

Организуют конкурс посольство КНР в Беларуси, ГКНТ, Министерство образования Беларуси, Белорусский национальный технический университет, Институт Конфуция по науке и технике БНТУ и технопарк БНТУ "Политехник".-0-