Кластерное развитие позволяет вывести регион на новый уровень - мнение

19 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Кластерное развитие позволяет вывести регион на новый уровень. Такое мнение высказала журналистам заведующая кафедрой учета финансов, логистики и менеджмента Полоцкого госуниверситета Инна Малей, комментируя выездное заседание научно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики Национального собрания, на котором рассматривались перспективы развития инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера, сообщает БЕЛТА.

По словам Инны Малей, многие европейские страны идут по кластерному пути развития. Изначально это воспринималось исключительно как региональное развитие, по территориальному принципу. С распространением цифровых технологий это все стало гораздо шире. "Прежде всего от этого пути развития будет выигрывать регион, так как все заработанные деньги будут оставаться здесь. Это касается и кадров. Использование этих ресурсов поднимает регион на новый уровень, соответственно, чем лучше будет ситуация в регионах, тем лучше она будет в стране в целом", - отметила Инна Малей.

На важности развития кластерной инициативы в Беларуси заострил внимание и заместитель директора Центра предпринимательства и недвижимости Новополоцка Алексей Станевич. В качестве примера он привел работу инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера. "Это один из немногих кластеров в Беларуси, который имеет не только свою структуру, но и нормативную базу, поэтому мы при подготовке к совету хотели, чтобы нас услышали парламентарии, представители министерств и ведомств, заинтересованные в развитии данных кластерных инициатив и помогли на законодательном уровне разрешить некоторые проблемы, с которыми мы сталкиваемся в нашей работе", - констатировал он.

18 ноября в Новополоцке прошло выездное заседание научно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики Национального собрания. Эксперты обсудили перспективы развития инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера, посетили несколько технологических установок ОАО "Нафтан" и провели заседание в Полоцком государственном университете, на котором затронули вопросы развития кластера на ближайшие годы, подготовку кадров и развития производства с привлечением малого и среднего бизнеса, а также тему функционирования промышленных кластеров в целом в стране.-0-