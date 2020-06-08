ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 8 июня 2020
Минск Переменная облачность +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:21 В Пинске мошенник похитил более Br1,9 тыс. со счета магазина Происшествия
11:07 Число зараженных COVID-19 в России превысило 476 тыс. В мире
11:00 Под Житковичами хулиганы сожгли охотничьи вышки и угрожали начальнику хозяйства Происшествия
10:55 Китай сделает свою вакцину от COVID-19 доступной для всего мира В мире
10:44 Кластерные и социально значимые инициативы в Беларуси получат поддержку по проекту ЕС/ПРООН Общество
10:42 Ветеринарный препарат для лечения мастита создали ученые БГУ Общество
10:22 Самый большой задекларированный жителем Витебской области доход превысил Br290 тыс. Регионы
10:21 После гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе расформируют полицию В мире
10:18 Трехлетний ребенок пострадал в аварии в Лиде Происшествия
10:02 "Белоруснефть" сделала первую прокачку АИ-95 через нефтепродуктопровод Новополоцк-Фаниполь Экономика
09:49 Вертолеты МЧС Беларуси в Турции совершили более 30 вылетов для тушения пожаров Общество
09:47 Волонтеры БРСМ благоустроят детские площадки в Гомельской области Регионы
09:45 В Европе прошли многотысячные акции протеста, десятки задержанных В мире
09:28 В Калинковичском районе женщина упала в колодец Происшествия
09:16 Под Чаусами водителя легковушки выбросило через багажник во время аварии Происшествия
09:12 Виталий Лисакович признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в мае Спорт
09:06 Двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну вводится в Великобритании В мире
09:00 "Минск Мир": взгляд в завтрашний день. Современный комплекс задает новые стандарты жизни в столице Общество
08:49 В Сиэтле машина въехала в толпу протестующих, водитель открыл огонь В мире
08:45 Традиционное и современное - цикл лекций об искусстве проведут во дворце Румянцевых и Паскевичей Культура
08:26 В Новой Зеландии выздоровел последний пациент с коронавирусом В мире
08:14 День бесплатных консультаций по вопросам недвижимости проведут в Брестской области 9 июня Регионы
08:04 В Климовичском районе от удара молнии загорелся торговый центр Происшествия
08:04 Шторм Cristobal обрушился на побережье Луизианы и Флориды В мире
08:00 Картина выходных: рабочая поездка Президента в Могилев, поддержка бизнеса и "Лето зовет" Общество
07:44 В Бразилии за сутки зарегистрировано почти 19 тыс. новых случаев коронавируса В мире
07:32 В Шанхае начались клинические испытания нового препарата против COVID-19 В мире
07:19 Цена нефти Brent превысила $43 В мире
07:14 В Хотимском районе утонула девушка Происшествия
07:04 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн В мире
Все новости
Все новости
Общество
08 июня 2020, 10:44

Кластерные и социально значимые инициативы в Беларуси получат поддержку по проекту ЕС/ПРООН

Фото из архива
Фото из архива

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз и ПРООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси поддержат кластерные и социально значимые инициативы в 12 районах республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

Желающим развиваться в предпринимательстве предлагается поучаствовать в конкурсе инициатив по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь". Финансовая поддержка будет предоставляться по двум тематическим направлениям - кластерным инициативам и социально значимым инициативам.

Под первыми подразумевается организация совместной деятельности территориально локализованных юридических и физических лиц с намерением создать кластер, который нацелен на развитие и усиление конкурентоспособности его участников. А социально значимая инициатива - это комплекс мер по поддержке деловой инициативы для решения какой-либо социальной проблемы, развития инклюзии или расширения поддержки социально уязвимых групп.

Пилотными регионами стали Березовский и Кобринский районы Брестской области, Браславский и Оршанский районы Витебской области, Брагинский, Жлобинский и Хойникский районы Гомельской области, Лидский район Гродненской области, Борисовский и Молодечненский районы Минской области, Быховский и Кличевский районы Могилевской области.

Прием заявок проводится в электронном виде с 5 июня по 31 июля 2020 года включительно на сайте конкурса (https://www.prospring.by/). На поддержку лучших кластерных инициатив направят $1,44 млн, а бюджет для предприятий, нацеленных на решение социально значимых проблем, составит $1,8 млн.

"Мы хотим поддержать инициативы, реализация которых даст экономический, социальный и экологический эффекты. Бизнес-идеи должны быть актуальными для той территории, где планируется их воплощение, устойчивыми, реалистичными и инновационными. Надеемся, что предложенная поддержка будет способствовать восстановлению экономики регионов в сложившейся непростой эпидемиологической ситуации", - пояснила директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок. А глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шюбель выразил надежду, что финансирование инициатив не только поможет в преодолении социальных и экономических последствий пандемического удара, но также будет способствовать решению долгосрочных проблем наиболее уязвимых групп общества и малых и средних предприятий, которые являются основой экономики.

"Инициативы, участвующие в конкурсе, должны быть направлены на решение конкретных задач регионального развития Беларуси. Они должны способствовать местному устойчивому экономическому росту, возможности иметь достойную работу, обеспечению гендерного равенства, содействовать цифровизации и инновациям. Мы ожидаем от заявителей нестандартных подходов к решению задач в области развития с использованием новых методов, идей и продуктов", - подчеркнула постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева.

Как уточнила специалист проекта по связям с общественностью Надежда Синельник, проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" финансируется Европейским союзом и реализуется с 1 февраля 2019 года ПРООН в партнерстве с Министерством экономики. Он продлится до 31 января 2022 года. В 2019-м проект провел конкурс инициатив, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства (с бюджетом в $1,32 млн). Победителями стали 11 инициатив в пилотных районах проекта. Это центры поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы. Реализация этих инициатив поможет местному бизнесу эффективнее реагировать на изменения экономических условий, вызванных чрезвычайными ситуациями, как в случае с COVID-19. Помимо этого, новые инициативы будут способствовать созданию рабочих мест, повышению устойчивости бизнеса и увеличению численности малых и средних предприятий.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Министерство экономики ООН
Новости рубрики Общество
Фото из архива Ветеринарный препарат для лечения мастита создали ученые БГУ
Фото из архива Вертолеты МЧС Беларуси в Турции совершили более 30 вылетов для тушения пожаров
"Минск Мир": взгляд в завтрашний день. Современный комплекс задает новые стандарты жизни в столице
Картина выходных: рабочая поездка Президента в Могилев, поддержка бизнеса и "Лето зовет"
Фото из архива Помощники Президента на текущей неделе проведут прямые телефонные линии
Скриншот видео СТВ Луцкий: задача государственных СМИ - разрушать "цифровой шум"
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко положительно оценил работы по развитию и благоустройству Могилева
В Беларуси выздоровели и выписаны 23 647 пациентов с COVID-19
Кластерные и социально значимые инициативы в Беларуси получат поддержку по проекту ЕС/ПРООН
"Минск Мир": взгляд в завтрашний день. Современный комплекс задает новые стандарты жизни в столице
Топ-новости
Помощники Президента на текущей неделе проведут прямые телефонные линии
"Белоруснефть" сделала первую прокачку АИ-95 через нефтепродуктопровод Новополоцк-Фаниполь
Червяков о решении не закрывать предприятия во время пандемии: это спасло нашу экономику
Вертолеты МЧС Беларуси в Турции совершили более 30 вылетов для тушения пожаров
Сийярто: партнерство невозможно строить через санкции
Минздрав рассказал, в каких регионах заболеваемость COVID-19 пошла на спад
Союз юристов - авторитетная организация, с мнением которой считаются - председатель
В Минске временно изменятся маршруты общественного транспорта из-за закрытия трамвайного движения
Летний чемпионат мира по биатлону в этом году отменен
ФОТОФАКТ: Парк Победы — любимое место отдыха минчан
Банк развития профинансировал по программе поддержки малого и среднего бизнеса 4,4 тыс. проектов
Беларусь готова делиться с Венгрией опытом в разработке электротранспорта - Головченко
Около 1,6 тыс. субъектов хозяйствования обратились в Мингорисполком за поддержкой
Минздрав призывает белорусов соблюдать дистанцирование
Беларусь и ООН готовят рамочную программу сотрудничества на 2021-2025 годы
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.