Кластерные и социально значимые инициативы в Беларуси получат поддержку по проекту ЕС/ПРООН

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз и ПРООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси поддержат кластерные и социально значимые инициативы в 12 районах республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

Желающим развиваться в предпринимательстве предлагается поучаствовать в конкурсе инициатив по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь". Финансовая поддержка будет предоставляться по двум тематическим направлениям - кластерным инициативам и социально значимым инициативам.

Под первыми подразумевается организация совместной деятельности территориально локализованных юридических и физических лиц с намерением создать кластер, который нацелен на развитие и усиление конкурентоспособности его участников. А социально значимая инициатива - это комплекс мер по поддержке деловой инициативы для решения какой-либо социальной проблемы, развития инклюзии или расширения поддержки социально уязвимых групп.

Пилотными регионами стали Березовский и Кобринский районы Брестской области, Браславский и Оршанский районы Витебской области, Брагинский, Жлобинский и Хойникский районы Гомельской области, Лидский район Гродненской области, Борисовский и Молодечненский районы Минской области, Быховский и Кличевский районы Могилевской области.

Прием заявок проводится в электронном виде с 5 июня по 31 июля 2020 года включительно на сайте конкурса (https://www.prospring.by/). На поддержку лучших кластерных инициатив направят $1,44 млн, а бюджет для предприятий, нацеленных на решение социально значимых проблем, составит $1,8 млн.

"Мы хотим поддержать инициативы, реализация которых даст экономический, социальный и экологический эффекты. Бизнес-идеи должны быть актуальными для той территории, где планируется их воплощение, устойчивыми, реалистичными и инновационными. Надеемся, что предложенная поддержка будет способствовать восстановлению экономики регионов в сложившейся непростой эпидемиологической ситуации", - пояснила директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок. А глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шюбель выразил надежду, что финансирование инициатив не только поможет в преодолении социальных и экономических последствий пандемического удара, но также будет способствовать решению долгосрочных проблем наиболее уязвимых групп общества и малых и средних предприятий, которые являются основой экономики.

"Инициативы, участвующие в конкурсе, должны быть направлены на решение конкретных задач регионального развития Беларуси. Они должны способствовать местному устойчивому экономическому росту, возможности иметь достойную работу, обеспечению гендерного равенства, содействовать цифровизации и инновациям. Мы ожидаем от заявителей нестандартных подходов к решению задач в области развития с использованием новых методов, идей и продуктов", - подчеркнула постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева.

Как уточнила специалист проекта по связям с общественностью Надежда Синельник, проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" финансируется Европейским союзом и реализуется с 1 февраля 2019 года ПРООН в партнерстве с Министерством экономики. Он продлится до 31 января 2022 года. В 2019-м проект провел конкурс инициатив, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства (с бюджетом в $1,32 млн). Победителями стали 11 инициатив в пилотных районах проекта. Это центры поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы. Реализация этих инициатив поможет местному бизнесу эффективнее реагировать на изменения экономических условий, вызванных чрезвычайными ситуациями, как в случае с COVID-19. Помимо этого, новые инициативы будут способствовать созданию рабочих мест, повышению устойчивости бизнеса и увеличению численности малых и средних предприятий.-0-