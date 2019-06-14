Клиенты банка ВТБ (Беларусь) смогут оплатить проезд в наземном транспорте банковскими карточками

На стадии пилотпроекта находится технология оплаты проезда бесконтактными банковскими платежными карточками, которая уже внедрена на трамвайном маршруте № 6 в Минске. Это самый протяженный трамвайный маршрут столицы, соединяющий районы Серебрянка и Зеленый Луг.
Сервис поддерживает оплату банковскими карточками Visa и Mastercard банка ВТБ (Беларусь). Также оплатить проезд возможно с помощью смартфона, часов и других мобильных устройств с поддержкой технологии NFC. Для оплаты проезда необходимо поднести банковскую карточку или мобильное устройство к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Стоимость разового проезда эквивалента стоимости бумажного талона.
Контроль оплаты будет таким же, как и в случае с электронными проездными. При проверке надо будет поднести к терминалу банковскую карточку, после чего на нем отобразится информация о факте расчета за проезд в конкретном транспортном средстве.
В случае успешной реализации проекта сервис будет доступен во всем общественном транспорте столицы.
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