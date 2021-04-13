Клиенты ВТБ могут оформить страховку онлайн

У клиентов банка ВТБ (Беларусь) появилась возможность оформить онлайн-страховки от партнера – компании "КЕНТАВР" – без посещения офисов банка или страховой. Процедура проходит всего в несколько кликов в "Интернет-банке" или в мобильном приложении VTB mBank.

Договор добровольного страхования позволит владельцу счета возместить расходы, возникшие в результате утраты карточки и списания денежных средств в случае несанкционированного использования карточки третьими лицами.

Также клиент может компенсировать разницу в стоимости купленного товара: страхователю вернется разница между стоимостью приобретенного товара, оплата которого осуществлялась застрахованной карточкой, и более низким размером стоимости такого же товара в любом магазине Республики Беларусь.

Дата начала страхования: следующий день после заключения договора.

"Для более полного и профессионального обслуживания своих клиентов банк ВТБ (Беларусь) постоянно развивает партнерские отношения с ведущими участниками финансового рынка. Теперь совместно с нашими партнерами мы можем представить еще один удобный онлайн-инструмент, который, мы уверены, будет пользоваться популярностью у наших клиентов", – отметил Дмитрий Кмит, заместитель начальника управления развития розничного бизнеса.

Более подробную информацию можно узнать на сайте или в любом из отделений банка.

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