Клинические исследования вакцины "Спутник V" в Беларуси начались раньше

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Беларуси начались раньше, чем планировалось. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС.

"Хочу отметить, что во взаимодействии с коллегами из Беларуси поставлены уже первые дозы вакцины. Белорусские коллеги дали разрешение на проведение клинических исследований. Как мы и планировали, даже с опережением, начали эти клинические исследования непосредственно в медицинских организациях Беларуси", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 1 октября в Беларуси начнется вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины "Спутник V". "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) финансирует это клиническое исследование в Республике Беларусь с участием 100 человек, которые получат возможность вакцинироваться от коронавируса препаратом, разработанным в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России", - указывалось в сообщении РФПИ.

Беларусь стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России. Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях страны, выбранных в качестве исследовательских центров.-0-